Самолет Ан-26 перестал выходить на связь на Камчатке

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Оксана Тарасова
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Воздушное судно вылетело из Петропавловска-Камчатского и исчезло с радаров. Ведутся поиски.

Самолет Ан-26 перестал выходить на связь на Камчатке

Фото: globallookpress.com / MOD Russia

На Камчатке самолет Ан-26, вылетевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, перестал выходить на связь. По данным 5-tv.ru, воздушное судно пропало с радаров в районе аэродрома назначения. Его местоположение устанавливается. На земле также ведутся поисковые работы.

По предварительной информации, на борту Ан-26 находились 28 человек, среди которых 22 пассажира, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа.

Для проведения поисковых мероприятий из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. Также к поискам привлечены спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео взлета пассажирского лайнера с затопленной полосы в аэропорту Сочи. Из-за наводнения, вызванного аномальными ливнями, в Крыму эвакуировали более 160 человек. В регионе введен режим ЧС.

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