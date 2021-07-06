Рухнул у берега моря: спасатели нашли пропавший на Камчатке пассажирский Ан-26

Спасатели нашли обломки пропавшего в Камчатском крае пассажирского самолета Ан-26. Об этом Интерфаксу сообщил представитель авикомпании.

На борту воздушного судна находились 28 человек. Среди них несколько чиновников. В частности, вместе с главой поселения Палана Ольгой Мохиревой летели начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин, глава финансового управления администрации поселка Ольга Андрейкина и руководитель отдела опеки и попечительства Юлия Суровцева.

Согласно списку пассажиров и экипажа, также на борту находились двое детей.

При выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана была потеряна радиосвязь с Ан-26, принадлежащего АО «Камчатское авиапредприятие». Экипаж должен был сесть в 05.50 по московскому времени, он заходил на посадку при высокой облачности и в тумане. В 05:55 в аэропорту Палана объявили тревогу и организовали поисково-спасательную операцию.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет 1982 года выпуска с 1994 года находился в лизинге ООН, затем Air Mali, с 2008-го хранился в Киеве в собственности компании «Киевская Русь», потом прошел капремонт. С 2013 года использовался Петропавловск-Камчатским авиапредприятием.