«Должна была стать ведущей»: Подруга Абравитовой о планах ее дочки перед смертью

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 4 268

Знакомая таролога в интервью 5-tv.ru о последнем разговоре с девушкой, которая скоропостижно скончалась.

Фото, видео: Instagram @marianna_abravitova; 5-tv.ru

В семье известного таролога, эзотерика, эксперта телешоу Марианны Абравитовой произошла трагедия — скоропостижно скончалась ее дочь. В чем причина смерти юной Миланы, до сих пор неясно. 5-tv.ru обратился за разъяснениями к подруге Абравитовой Оксане, но и она оказалась не осведомлена о подробностях случившегося. Женщина призналась: совсем недавно она разговаривала с Миланой, та не подавала признаков болезни и строила планы на будущее.

«Не знаю, почему Милана покинула этот мир. Мы виделись совсем недавно, обсуждали новый проект, ни о какой болезни, ни о какой беде речи не могло быть. Сегодня похороны, меня нет в России, я не смогу присутствовать. <…> Мне искренне жаль, что так получилось, что такая молоденькая девочка покинула этот мир», — поделилась Оксана.

Подруга Абравитовой добавила: дочь таролога планировала стать ведущей телевизионного проекта о красоте. Почему ее жизнь трагически оборвалась, непонятно.

«Милана должна была стать телеведущей на одном из каналов одного нового проекта про красоту. Мы виделись буквально неделю назад. У меня это в голове не может уложиться», — уточнила Оксана.

Ранее Марианна Абравитова разместила в Instagram пост, в котором попрощалась с дочкой.

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