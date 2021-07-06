«Должен был дожить до 60 лет»: Меньшов поражался, что преодолел роковую для семьи цифру

Мэтр российского кино Владимир Меньшов, скончавшийся на 82-м году жизни от последствий коронавируса, ранее признавался, что рассчитывает прожить максимум до 60 лет. Именно этот возраст стал роковым для многих его родственников, поэтому, дожив до 80-летия, Меньшов искренне этому удивлялся.

«Не могу понять… Это мне девятый десяток пошел? Это про меня? Сумасшедшая цифра. Никогда не предполагал, что доживу до такой даты. По всем наследственным признакам я должен был дожить до 60. Папа умер в 62, мама — в 58. Я предполагал, что мой конечный возраст — 60 лет, но теперь мне 80!» — поражался Меньшов в 2019 году, в свой 80-й день рождения.

До своего 82-летия мэтр отечественного кино не дожил двух месяцев.

Стало известно, что супруга Владимира Меньшова, актриса Вера Алентова рискует не попасть на похороны мужа. Дело в том, что сама 79-летняя артистка сейчас находится в больнице с диагнозом COVID-19. Ее госпитализировали в конце июня, через несколько дней после того, как аналогичный диагноз был поставлен ее супругу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Меньшова, актриса и телеведущая Юлия Меньшова впервые после его кончины вышла на диалог с фанатами. Она поблагодарила неравнодушных за глубокие соболезнования и попросила молиться за отца.