«Сердце кровью обливается»: дочь покойного Меньшова попросила о помощи
Известная телеведущая призвала россиян подумать о душе скоропостижно умершего режиссера.
Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин
Звезда отечественного телевидения Юлия Меньшова впервые после кончины отца — оскароносного режиссера Владимира Меньшова — вышла на диалог с фанатами. Звезда поблагодарила неравнодушных за глубокие соболезнования и рассказала, что сейчас можно сделать ради ушедшего гения.
«В эти дни папа нуждается в молитвах! Если вы можете помолиться о рабе божьем Владимире — это будет огромная помощь его душе», — написала в Instagram наследница почившего народного артиста РСФСР.
Меньшова сопроводила пост душераздирающим фото. В кадре ее отце сидит в пустом помещении совсем один. В руках его — черная кепка, на плечах — черный плащ. Снимок пропитан атмосферой грусти и безысходности. То же самое сейчас ощущают все родные и близкие покойного.
Фанаты пообещали актрисе, что обязательно помолятся за кумира. Они отметили, что гениальный Владимир Меньшов всегда будет в их сердцах.
«Юля, примите соболезнования. Это потеря для всех нас»;
«Как горько… Невозможно поверить в это… Светлая память, Юлия, вашему папе!»;
«Сердце кровью обливается. Почему? Почему гении так быстро уходят?!» — писали в комментариях к фото Меньшова пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что создатель культовых лент «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» умер от тяжелых последствий коронавируса. Медики несколько недель боролись за его жизнь, однако их усилия оказались тщетны. Владимира Меньшова не стало утром 5 июля. Ему был 81 год.
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