Вера Алентова рискует пропустить похороны мужа Владимира Меньшова

Актриса Вера Алентова рискует не попасть на похороны мужа Владимира Меньшова, который скончался вчера от последствий коронавирусной инфекции. Сама 79-летняя артистка с подтвержденным к COVID-19 сейчас находится в больнице.

Как уже известно, церемония прощания с Меньшовым состоится 8 июля в столичном Доме кино, позже его предадут земле на Новодевичьем кладбище, рядом с народным артистом СССР Василием Лановым. Выпишут ли врачи к этому моменту вдову режиссера, пока неизвестно, хотя, по словам продюсера Александра Литвинова, что приволит НТВ, самый опасный этап болезни позади, и актрису уже перевели в обычную палату.

Вера Алентова попала в больницу с коронавирусом в конце июня, через несколько дней после того, как аналогичный диагноз был поставлен ее супругу. Утром 5 июля Меньшова не стало. Через два месяца ему могло исполниться 82 года.

Владимир Меньшов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, председатель Общественного совета при ФСИН России, прославленный педагог, сценарист и продюсер, обладатель премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит». Зритель знает его как автора картин «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Зависть богов», а также как разнопланового актера. Он встретил музу и любовь всей жизни Веру Алентову на втором курсе института. Вместе пара прожила 59 лет.

Ранее 5-tv.ru выяснял, можно ли было спасти Владимира Меньшова.