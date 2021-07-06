Ивана Купала: как загадывать желание и узнать будущее в магическую ночь?

История возникновения праздника Ивана Купала уходит корнями в предания восточных славян. Изначально этот день был посвящен летнему солнцестоянию.

В ночь с 6 на 7 июля принято совершать паломничество к водоему. По поверьям нужно обязательно найти и сорвать цветок папоротника. Тому, кому удастся его найти, растение принесет удачу и финансовое благополучие.

На Руси люди проводили множество обрядов на Ивана Купала. Они считали эту ночь магической и верили, что специальные ритуалы помогут исполнить заветные мечты, принесут им счастье и богатство, избавят от болезней.

Ритуал с деревом

Это несложный в исполнении ритуал, для которого потребуется лишь ленточка. Дерево нужно выбрать взрослое с массивным стволом. Подойдут дуб, береза, ясень. После того, как вы нашли дерево, обвяжите вокруг него ленту. В этот момент нужно будет загадывать свое желание.

Ритуал с огнем

Этот ритуал нужно выполнять строго в магическую ночь, когда часы уже пробьют 12. Для этого обряда нужно будет развести костер. Вам нужно будет просто смотреть на пылающий огонь и загадывать свое желание.

Ритуал с растениями

Для этого ритуала нужно собрать полынь, ромашку, колокольчики и васильки, подойдут и другие полевые цветы. В ночь с 6 на 7 июля собранный букет нужно положить под подушку. Утром достаньте композицию и посчитайте сколько цветов осталось. Если вы найдете 12 разных видов, то ваше желание исполнится.

Гадание в ночь на Ивана Купал обладают не меньшей магической силой, чем ритуалы и обряды. По поверьям в этот праздник девушки пытались узнать имя суженного и, хотя бы одним глазком заглянуть в будущее.

Гадание по венку, брошенному в ворду

На кануне магической ночи нужно сплести венок из полевых цветов. Получившийся головной убор нужно бросить в любой ближайший водоем и наблюдать за ним.

Если венок утонул, значит девушке не суждено быть вместе с любимым. Не самая хорошая примета, если венок причалит к берегу - тогда в этом году девушке не стоит ждать предложения от любимого.

А если венок доплывет до дальнего берега, то будущий избранник девушки будет иностранцем.Самая хорошая примета, когда венок плывет по течению. Это означает, что девушка выйдет замуж до конца года.

Гадание по венку, брошенному через костер

Для этого гадания также потребуется венок из полевых цветов. В праздничную ночь нужно развести костер. Через этот огонь нужно будет кинуть венок. Если головной убор из цветов поймает кто-то из парней, то он и будет суженым девушки.

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