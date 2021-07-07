Прочь от булок и «баранок»! В Калининграде отказались от ряда услуг мигрантов

Радикальные меры по борьбе с коронавирусом приняли в Калининградской области: мигрантам запрещают водить такси и печь булки — то есть работать в сферах с большим потоком клиентов. Авторы идеи уверяют: им есть кем заменить тысячи работников, которые окажутся за бортом. Так ли это — Алексей Полторанин разбирался в деталях.

В Калининградском аэропорту «Храброво» у таксистов главная тема разговоров — предстоящий запрет на работу для мигрантов. Все лакомые маршруты из воздушной гавани в центр города и по области теперь остаются только местным перевозчикам. И хоть закон вступает в силу через три месяца, многие понимают, что водителей станет меньше, но зато «свои».

«Очень много такси, больше половины узбеки. Они на самом деле города не знают», — считает водитель такси Константин.

Места для российских граждан освободятся не только в такси, но и в автобусных парках. Также мигрантам запрещено сдавать в аренду жилье, преподавать в школах, работать в детских садах, на хлебозаводах и кондитерских фабриках. Кто будет трудиться на их местах работодатели уже знают — пекари на заводах, повара и официанты в общепитах — набраны из числа местных жителей. Проблемы могут возникнуть в сфере общественного транспорта — слишком разветвленная маршрутная сеть. Хватит ли кадров, чтобы не было сбоев.

«Прорабатываются вопросы, чтобы силами калининградского гортранса закрыть возможные варианты не выхода транспорта других перевозчиков», — подчеркивает председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда Дмитрий Галкаев.

Новый указ затронет 20% от общего числа приезжих — около 12 тысяч гастарбайтеров сейчас трудятся в самом западном регионе России. Представители диаспор опасаются, что часть выходцев из других страну уедут из области, кто-то пойдет на стройку — эта отрасль не под запретом, а некоторые мигранты и вовсе превратятся в нелегалов.

«Резко возрастет нелегальное трудоустройство, потому что у многих этих организаций есть устойчивые трудовые отношения с иностранными гражданами. Как их сейчас увольнять. Это значит для компании нагрузка», — считает председатель узбецкой национально-культурной автономии Калининграда Шукурбек Мирзаджанов.

Инициаторы закона считают, что смогут следить за исполнением закона. Потому что есть четкий приоритет — обеспечить работой калининградцев и тех, кто переезжает сюда жить из других российских регионов. К тому же нынешняя радикальная мера — вынужденная, в разгар пандемии нужно защитить людей от риска заразиться коронавирусной инфекцией. Узбекистан, откуда приезжает большинство иммигрантов, сейчас переживает новый всплеск заболеваемости, там запрещены все массовые мероприятия, спортивные соревнования, концерты и фестивали, закрыты кинозалы и театры. Ситуация серьезная.

«В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией мы считаем, что данная мера будет способствовать сокращению миграционного притока из других стран, прежде всего ближнего зарубежья, которые так или иначе заносят к нам новые случаи коронавирусной инфекции», — пояснил начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Предпринимателям Калининграда дали три месяца на раскачку — за это время бизнесмены должны поправить штатное расписание — ограничения на работу мигрантов будут действовать ровно год. Но не исключено, что запрет продлят.