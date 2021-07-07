Победивший рак звезда сериала «СашаТаня» приобрел дорогую квартиру в Москве

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Мария Евстигнеева
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Андрей Гайдулян поделился идеями по поводу внутреннего убранства его недавно приобретенной недвижимости.

Победивший рак звезда сериала «СашаТаня» приобрел дорогую квартиру в Москве

Фото: Instagram @gaydulyan

Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян приобрел собственную недвижимость в столице. Московская квартира 37-летнего актера — его давняя мечта, к которой он шел не один год. Совершить такую крупную покупку ему помогло умение копить деньги. Гайдулян признается, что на собственную дачу пока не заработал, но зато вполне может сейчас позволить себе финансово реализовать любые идеи в ремонте.

«Реально: я очень долго копил. Поэтому с прорабами я не воюю- специально обученные люди с ними воюют. Я долго ко всему этому шел — к этому ремонту только шел года полтора! И, наконец-то, достиг цели. Все хорошо», — цитируют актера Дни.ру.

Instagram @gaydulyan

Звезда ситкома «СашаТаня» признается, что нанял для ремонта дорогих специалистов и теперь наслаждается предвкушением переезда. По его задумке в квартире будет зона отдыха.

«У меня будет замечательный балкон-терраса с книжным шкафом, с винным шкафом и со столиком для вина. Я — абсолютный гурман», — отметил Гайдулян.

Несколько лет назад актер победил рак. Онкологический недуг у знаменитости обнаружили в 2015-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что общего у Андрея Гайдуляна и его персонажем в сериале «СашаТаня», по мнению актера.

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