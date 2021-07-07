В Крыму утонул известный петербургский журналист Михаил Михайлов

В затопленной ливнями Ялте погиб петербургский журналист Михаил Михайлов. О трагедии рассказали его коллеги в социальных сетях. Как известно, в последние дни Крым накрыли ливни, а в море бушевал шторм. Михайлов нырнул во время купания, но из-за сильных волн не смог выбраться из воды. Оказавшиеся рядом люди увидели это и поспешили на помощь. Журналиста вытащили на берег, но прибывшие на место врачи не смогли спасти его.

Михайлов был профессионалом своего дела. В течение 30 лет работы на телевидении он был успешен и в качестве корреспондента, и как редактор и ведущий. В последнее время также занимался интернет-проектами. Как отметил председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти Андрей Радин в интервью «Петербургскому дневнику», он был многостаночником в хорошем смысле слова: мог и у президента интервью взять и рядовой сюжет сделать интересным и качественным.

Студентом первого курса Михайлов пришел на Ленинградское телевидение в 1991 году. В августе того же года в дни путча уехал в Москву и записал интервью с Эдуардом Шеварднадзе. Работал на телестанции «Факт», позже в «Информ-ТВ». Был корреспондентом, редактором и ведущим в «Вестях» на ГТРК «Санкт-Петербург». Коллеги вспоминают о журналисте с теплотой и высказывают соболезнования близким. О месте и дате прощания с Михаилом Михайловым будет объявлено позже.

Стихия в Крыму бушевала неистово, население готовили к возможной эвакуации. Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из районов подтоплений, а также сообщал, что один из местных жителей спас 11 человек во время потопа и стал живой легендой.