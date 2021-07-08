«Не очень дышу. Страшные сумерки»: Александр Дьяченко едва не погиб от COVID-19

Актер Александр Дьяченко, госпитализированный в конце июня с коронавирусом, вышел на связь со своими подписчиками в Instagram. Без особой уверенности, но с надеждой на лучшее артист сообщил, что самый опасный момент миновал, и заразу удалось победить. Так ему сказали врачи. Свой пост Дьяченко посвятил другу и коллеге, режиссеру Сергею Лялину, который не смог справиться с последствиями COVID-19 и на днях скончался.

«Серега. Меня вытащили. Так говорят. Еще не очень дышу. Но буду. Страшные сумерки. Ты знаешь. День за сто. Свои десять я не хочу помнить, но уже не забуду. Я не спрашиваю, почему ты недотерпел и разжал. Я знаю. Тебе было тяжко, братик. Я знаю, как тебе было тяжко. Я знаю, как оно может забирать. Я знаю, как забирало тебя. И тех, кто был за стенами от меня справа и слева. Я спросил вчера, как получилось, что вернулся. Ангелы в белом сказали: «Чудом“», — написал актер.

Instagram @antigoalex

Как отметил Дьяченко, в его жизни произошло одно из главных событий. Судя по словам артиста, он уверен, что одной ногой уже стоял в могиле. Теперь память об испытании и утраченном друге всегда будут с ним и в кадре, и за пределами съемочной площадки.

Лялину было 59 лет. Режиссерскому мастерству его обучал сам Александр Митта. В числе работ Лялина сериалы «Самый лучший муж», «Осиное гнездо» с Евгенией Симоновой и Елизаветой Арзамасовой, «Цветок папоротника» с Евгением Сидихиным и Адой Роговцевой и многие другие. Режиссер — лауреат призов «Лучший телевизионный сериал» и «Лучший режиссер-постановщик» за «Смерть шпионам!», а также обладатель приза «За яркое воплощение военно-патриотической темы» в конкурсе телевизионных фильмов за «Последнюю исповедь».

«На сцене и с музыкой в своем сердце я буду жить, делясь с тобой. Я не смогу быть таким же цельным, устремленным на дело и предельно искренним со всеми вокруг и с собой, каким был ты. Я не смогу встречать каждый свой новый день с восходом солнца. Я не смогу быть таким же скромным и непритязательным к „благам“, каким был ты. Я не смогу улыбаться так, как улыбался только ты. Я не смогу быть и половиной того, кем был ты», — говорит о друге Дьяченко.

По словам актера, он чувствует, будто Лялин «ушел за них двоих». Теперь вся дальнейшая жизнь Дьяченко, уверен он, будет связана с именем погибшего режиссера.

Как известно, два дня назад коронавирусная инфекция унесла еще одну легендарную жизнь — одну из многих в этом году. Скончался оскароносный российский режиссер Владимир Меньшов — автор культовых картин «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит». Его супруга Вера Алентова сейчас проходит лечение от коварного недуга. Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком формате, где и когда состоится прощание с Меньшовым.