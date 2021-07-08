Голикова назвала регион с худшими темпами вакцинации от COVID-19
Борьба с коронавирусной инфекцией стало основной темой на совещании Владимира Путина с правительством РФ.
Фото, видео: Depositphotos /djedzura; 5-tv.ru
Борьба с COVID-19 стала основной темой на совещании президента с правительством. Взрывной рост числа заболевших остановлен, но практически во всех регионах ползучее наступление коронавируса.
Остановить его может только вакцинация. Ее темпы, как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выросли в полтора раза. И в таких условиях надо и бюджет исполнять, и решать новые вопросы, выявленные во время Прямой линии.
Прекратить распространение заразы поможет коллективный иммунитет. Не 50% и не 60% населения, а все 80%. Считать будут и переболевших, и вакцинированных.
Там, где прививают больше — там и темп прироста заболевших коронавирусом ниже. Например, замедлилась Москва. Здесь за сутки вакцинировали 105 тысяч человек.
Репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Николая Иванова.
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