Голикова назвала регион с худшими темпами вакцинации от COVID-19

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Борьба с коронавирусной инфекцией стало основной темой на совещании Владимира Путина с правительством РФ.

Фото, видео: Depositphotos /djedzura; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Борьба с COVID-19 стала основной темой на совещании президента с правительством. Взрывной рост числа заболевших остановлен, но практически во всех регионах ползучее наступление коронавируса.

Остановить его может только вакцинация. Ее темпы, как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выросли в полтора раза. И в таких условиях надо и бюджет исполнять, и решать новые вопросы, выявленные во время Прямой линии.

Прекратить распространение заразы поможет коллективный иммунитет. Не 50% и не 60% населения, а все 80%. Считать будут и переболевших, и вакцинированных.

Там, где прививают больше — там и темп прироста заболевших коронавирусом ниже. Например, замедлилась Москва. Здесь за сутки вакцинировали 105 тысяч человек.

Репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Николая Иванова.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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