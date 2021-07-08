Предложил Путин: как Лавров оказался в федеральном списке «Единой России»

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Оксана Тарасова
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Глава МИД РФ отметил, что ЕР — ведущая политическая партия страны, которая играет не последнюю роль в позиционировании России на международной арене.

Фото, видео: ТАСС / Ситдиков Рамиль; 5-tv.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров объяснил появление своей фамилии в федеральном списке партии «Единая Россия». О том, почему он принял такое решение, руководитель дипведомства рассказал на лекции в Дальневосточном федеральном университете.

Как отметил Лавров, выдвижение в ЕР нельзя отделять от его основной внешнеполитической деятельности, ведь партия, как ведущая политическая сила страны, играет главную роль в ратификации международных договоров. Кроме того, «Единая Россия» защищает, и это очевидно, интересы Москвы в вопросе отношений с другими государствами. В качестве примера министр назвал инициативы по недопущению торговли российскими территориями.

«Я получил предложение вместе с другими членами „пятерки“, которое было сделано президентом Владимиром Путиным на съезде „Единой России“. Я счел это предложение, прозвучавшее из уст президента, честью для меня. Тем более, мы с „Единой Россией“ тесно сотрудничаем, как и с другими нашими парламентскими партиями» — отметил Лавров.

Как известно, в первую «пятерку» лидеров федеральной части списка ЕР помимо главы МИД РФ вошли министр обороны Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Соответствующую рекомендацию Путин озвучил в ходе своего выступления на ХХ съезде партии. Участники выбор кандидатов одобрили.

В ходе лекции глава МИД РФ также упомянул, что дипломатию прежде напрасно считали областью, в которой главным объектом являются взаимоотношения с другими государствами. По его мнению, существует и партийная дипломатия, которая не менее важна. Лавров призвал в целом пересмотреть подходы к дипломатии.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Сергей Лавров заявил, что Москва фиксирует ежедневные попытки Запада вмешиваться в ее внутреннюю политику.

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