В Москве кот помог найти труп пожилой хозяйки

Тело 74-летней жительницы Москвы обнаружили в ее собственной квартире благодаря крикам кота. По данным 5-tv.ru, это произошло в одном из домов на улице 1812 года.

Накануне в полицию обратились соседи — они рассказали о странных звуках и запахе из квартиры старушки. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб вскрыли дверь. Выяснилось, что женщина умерла около четырех дней назад. Если бы не ее питомец, труп бы продолжил разлагаться в квартире.

Точные причины смерти пенсионерки предстоит установить судмедэкспертам. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. С кем теперь будет жить кот, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что служебных собак в Петербурге кинологи научили искать расчлененные тела.