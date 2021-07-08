В Москве кот помог найти труп пожилой хозяйки
74-летняя старушка скончалась по невыясненным причинам.
Фото: Depositphotos / dmitriykp
Тело 74-летней жительницы Москвы обнаружили в ее собственной квартире благодаря крикам кота. По данным 5-tv.ru, это произошло в одном из домов на улице 1812 года.
Накануне в полицию обратились соседи — они рассказали о странных звуках и запахе из квартиры старушки. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб вскрыли дверь. Выяснилось, что женщина умерла около четырех дней назад. Если бы не ее питомец, труп бы продолжил разлагаться в квартире.
Точные причины смерти пенсионерки предстоит установить судмедэкспертам. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. С кем теперь будет жить кот, неизвестно.
Ранее 5-tv.ru писал, что служебных собак в Петербурге кинологи научили искать расчлененные тела.
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