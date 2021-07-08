Ушел навеки: как сегодня выглядит могила покойного Андрея Краско?

Народный артист России Иван Краско почтил память безвременно ушедшего сына-актера Андрея. Накануне, в честь 15-й годовщины со дня похорон наследника, он посетил его могилу. Видео с места появилось в Instagram представителя 90-летнего актера, продюсера Вячеслава Смородинова.

Звезды сериала «Агент национальной безопасности» не стало 4 июля 2006 года. В последние годы жизни он много и часто употреблял спиртное. По слухам, из-за зависимости у актера начались проблемы с внутренними органами. Официальной причиной смерти Краско была названа сердечная недостаточность.

Отец покойного актера не скрывает: кончина Андрея была для него жуткой трагедией. Как он ее пережил, не знает до сих пор. Все, что теперь ему остается, — носить цветы к памятнику на Комаровском кладбище Петербурга.

«Прохладненько тебе?..» — задал вопрос у могилы сына Иван Краско и замер, погрузившись в свои мысли.

На кадрах видно, что за местом погребения Андрея Краско хорошо ухаживают. Здесь всегда чисто и прибрано. Над могилой возвышается памятник из цельного камня, на котором высечен портрет актера, театральные маски и кинолента.

Instagram @viacheslavsmorodinov

«Храни, Бог, его душу. Потрясающий был человек»,

«Очень жаль Андрюшу… Влюблена в него до сих пор!»

«Помним, любим, скорбим», — писали в комментариях под роликом поклонники звездной семьи.

Андрея Краско знаменитому Иван Ивановичу родила школьная учительница Кира Петрова, когда тот был еще студентом Ленинградского театрального училища. Мальчик рос болезненным, но родителям удалось его выходить.

Сын народного артиста России в юности долго не мог определиться с профессией. Его бросало из стороны в сторону: то космонавт, то пожарный, то шахтер. Но после школы он все-таки решил поступить в театральный вуз — ЛГИТМиК. Карьера его складывалась более чем удачно.

На счету Андрея Краско более 120 проектов. Более всего он известен зрителю по таким картинам, как «Ликвидация», «Турецкий гамбит», «Жмурки», «9 рота», «Диверсант», «Агент национальной безопасности».

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