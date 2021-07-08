«Все. Все. Все. . .» — Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище
В последний пусть оскароносного режиссера проводили две его любимые женщины —Вера и Юлия, зять и внуки.
Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; 5-tv,ru
Похороны выдающегося режиссера и актера Владимира Меньшова состоялись сегодня на Новодевичьем кладбище. С заслуженным артистом пришли проститься родственники, друзья, коллеги и поклонники его творчества.
Траурная церемония началась в 16 часов по московскому времени. Утром этого же дня гражданская панихида прошла по Владимиру Меньшову в московском Доме кино, где выступили близкие люди актера и деятели кино. Среди них — внук Меньшова, Александр Панкратов-Черный, Александр Раппопорт и другие.
Напомним, режиссер картины «Москва слезам не верит» скоропостижно скончался от тяжелых последствий коронавирусной инфекции. Несмотря на высокую температуру и низкую сатурацию, актер оказался от госпитализации и предпочел остаться дома, рядом со своими близкими. Утром следующего дня его не стало — Меньшов умер на 81-м году жизни.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что отпевание режиссера состоялось в московском храме.
- 8 июл
- «Давай уже помиримся»: Александр Рапопорт о последнем разговоре с Меньшовым
- 8 июл
- Зависть богов: главные женщины в жизни Владимира Меньшова
- 8 июл
- Отпевание режиссера Владимира Меньшова состоялось в московском храме
- 8 июл
- Внук Меньшова произнес речь от лица всей семьи на похоронах режиссера
- 8 июл
- Поклонница Меньшова упала в обморок возле гроба на церемонии прощания
- 8 июл
- Сердце рвется на части: Алентова не сдержала слез у гроба Меньшова — видео
- 8 июл
- «Патриотом он был настоящим»: Панкратов-Черный на церемонии прощания с Меньшовым
- 8 июл
- Простились: гроб с телом Владимира Меньшова вынесли из Дома кино под аплодисменты
- 8 июл
- В Доме кинематографистов прошла гражданская панихида по Владимиру Меньшову
- 8 июл
- В черных очках и маске: Алентова с дочерью появились у гроба Меньшова
Читайте также
38%
1.14 88.78
1.22
Нашли ошибку?