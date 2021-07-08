Похороны выдающегося режиссера и актера Владимира Меньшова состоялись сегодня на Новодевичьем кладбище. С заслуженным артистом пришли проститься родственники, друзья, коллеги и поклонники его творчества.

Траурная церемония началась в 16 часов по московскому времени. Утром этого же дня гражданская панихида прошла по Владимиру Меньшову в московском Доме кино, где выступили близкие люди актера и деятели кино. Среди них — внук Меньшова, Александр Панкратов-Черный, Александр Раппопорт и другие.

Напомним, режиссер картины «Москва слезам не верит» скоропостижно скончался от тяжелых последствий коронавирусной инфекции. Несмотря на высокую температуру и низкую сатурацию, актер оказался от госпитализации и предпочел остаться дома, рядом со своими близкими. Утром следующего дня его не стало — Меньшов умер на 81-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отпевание режиссера состоялось в московском храме.