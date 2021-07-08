Отпевание режиссера Владимира Меньшова состоялось в московском храме

Отпевание российского и советского режиссера Владимира Меньшова прошло в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. Траурная процессия состоялась после церемонии прощания с артистом в Доме кинематографистов.

На отпевании присутствовали родственники актера — дочь-телеведущая Юлия Меньшова и вдова покойного, Вера Алентова, которая накануне вернулась домой из московской клиники после отрицательных тестов на коронавирус.

В храм пришло множество поклонников оскароносного режиссера. Среди гостей также были звезды отечественного шоу-бизнеса. Со многими из них Владимира Валентиновича связывала близкая дружба.

После отпевания усопшего в 16 часов состоится традиционное погребение на Новодевичьем кладбище. Место захоронения было выбрано неслучайно — дело в том, что в юности актер любил гулять по Новодевичьему кладбищу, рассматривая памятники Чехова, Станиславского, Шостаковича.

Режиссер картины «Москва слезам не верит» умер из-за тяжелых последствий коронавируса. До 82-го дня рождения он не дожил всего пару месяцев. Отмечается, что Меньшов заразился COVID-19 еще в начале июня — тогда болезнь протекала в легкой форме. Вскоре состояние актера ухудшилось, в московской больнице его подключили к аппарату ИВЛ. Ранним утром 5 июля наряд скорой помощи констатировал смерть заслуженного артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла гражданская панихида по Владимиру Меньшову в московском Доме кинематографистов.