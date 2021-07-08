Отпевание режиссера Владимира Меньшова состоялось в московском храме
На траурной церемонии присутствовали близкие родственники артиста, друзья и звезды отечественного кино.
Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
Отпевание российского и советского режиссера Владимира Меньшова прошло в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. Траурная процессия состоялась после церемонии прощания с артистом в Доме кинематографистов.
На отпевании присутствовали родственники актера — дочь-телеведущая Юлия Меньшова и вдова покойного, Вера Алентова, которая накануне вернулась домой из московской клиники после отрицательных тестов на коронавирус.
В храм пришло множество поклонников оскароносного режиссера. Среди гостей также были звезды отечественного шоу-бизнеса. Со многими из них Владимира Валентиновича связывала близкая дружба.
После отпевания усопшего в 16 часов состоится традиционное погребение на Новодевичьем кладбище. Место захоронения было выбрано неслучайно — дело в том, что в юности актер любил гулять по Новодевичьему кладбищу, рассматривая памятники Чехова, Станиславского, Шостаковича.
Режиссер картины «Москва слезам не верит» умер из-за тяжелых последствий коронавируса. До 82-го дня рождения он не дожил всего пару месяцев. Отмечается, что Меньшов заразился COVID-19 еще в начале июня — тогда болезнь протекала в легкой форме. Вскоре состояние актера ухудшилось, в московской больнице его подключили к аппарату ИВЛ. Ранним утром 5 июля наряд скорой помощи констатировал смерть заслуженного артиста.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла гражданская панихида по Владимиру Меньшову в московском Доме кинематографистов.
- 8 июл
- Зависть богов: главные женщины в жизни Владимира Меньшова
- 8 июл
- Внук Меньшова произнес речь от лица всей семьи на похоронах режиссера
- 8 июл
- Поклонница Меньшова упала в обморок возле гроба на церемонии прощания
- 8 июл
- Сердце рвется на части: Алентова не сдержала слез у гроба Меньшова — видео
- 8 июл
- «Патриотом он был настоящим»: Панкратов-Черный на церемонии прощания с Меньшовым
- 8 июл
- Простились: гроб с телом Владимира Меньшова вынесли из Дома кино под аплодисменты
- 8 июл
- В Доме кинематографистов прошла гражданская панихида по Владимиру Меньшову
- 8 июл
- В черных очках и маске: Алентова с дочерью появились у гроба Меньшова
- 8 июл
- Прямая трансляция прощания с Владимиром Меньшовым в Доме кино
- 8 июл
- Перенесшая СОVID-19 Алентова придет на похороны Меньшова?
Читайте также
38%
1.14 88.78
1.22
Нашли ошибку?