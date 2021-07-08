Отпевание режиссера Владимира Меньшова состоялось в московском храме

|
Алиса Старжевская
7 235

На траурной церемонии присутствовали близкие родственники артиста, друзья и звезды отечественного кино.

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Тема:
Умер обладатель «Оскара» режиссер Владимир Меньшов

Отпевание российского и советского режиссера Владимира Меньшова прошло в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. Траурная процессия состоялась после церемонии прощания с артистом в Доме кинематографистов.

На отпевании присутствовали родственники актера — дочь-телеведущая Юлия Меньшова и вдова покойного, Вера Алентова, которая накануне вернулась домой из московской клиники после отрицательных тестов на коронавирус.

В храм пришло множество поклонников оскароносного режиссера. Среди гостей также были звезды отечественного шоу-бизнеса. Со многими из них Владимира Валентиновича связывала близкая дружба.

После отпевания усопшего в 16 часов состоится традиционное погребение на Новодевичьем кладбище. Место захоронения было выбрано неслучайно — дело в том, что в юности актер любил гулять по Новодевичьему кладбищу, рассматривая памятники Чехова, Станиславского, Шостаковича.

Режиссер картины «Москва слезам не верит» умер из-за тяжелых последствий коронавируса. До 82-го дня рождения он не дожил всего пару месяцев. Отмечается, что Меньшов заразился COVID-19 еще в начале июня — тогда болезнь протекала в легкой форме. Вскоре состояние актера ухудшилось, в московской больнице его подключили к аппарату ИВЛ. Ранним утром 5 июля наряд скорой помощи констатировал смерть заслуженного артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла гражданская панихида по Владимиру Меньшову в московском Доме кинематографистов.

Тема:
Умер обладатель «Оскара» режиссер Владимир Меньшов
8 июл
Зависть богов: главные женщины в жизни Владимира Меньшова
8 июл
Внук Меньшова произнес речь от лица всей семьи на похоронах режиссера
8 июл
Поклонница Меньшова упала в обморок возле гроба на церемонии прощания
8 июл
Сердце рвется на части: Алентова не сдержала слез у гроба Меньшова — видео
8 июл
«Патриотом он был настоящим»: Панкратов-Черный на церемонии прощания с Меньшовым
8 июл
Простились: гроб с телом Владимира Меньшова вынесли из Дома кино под аплодисменты
8 июл
В Доме кинематографистов прошла гражданская панихида по Владимиру Меньшову
8 июл
В черных очках и маске: Алентова с дочерью появились у гроба Меньшова
8 июл
Прямая трансляция прощания с Владимиром Меньшовым в Доме кино
8 июл
Перенесшая СОVID-19 Алентова придет на похороны Меньшова?

Читайте также

+31° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
75.20
1.14 88.78
1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:10
Парашютист приземлился на кондиционер в жилом доме в Краснодаре — видео
16:08
Как по пальцам на ногах определить развитие диабета второго типа?
15:53
Порноактрису Kris the foxx кремировали в Петербурге
15:48
Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу
15:46
«Не корона»: директор «Ленкома» назвал вероятную причину смерти Глуза
15:45
Махали руками: пилоты упавшего на Ямале легкомоторного самолета найдены живыми

Сейчас читают

Евро 2020, обзор 1/2 финала: матчи Италия — Испания, Англия — Дания, кто сыграет в финале, сетка плей-офф
В Москве возбудили первое уголовное дело за покупку поддельного QR-кода
Сексологи назвали лучшую позу в сексе для максимального удовольствия партнеров
В черных очках и маске: Алентова с дочерью появились у гроба Меньшова
Простились: гроб с телом Владимира Меньшова вынесли из Дома кино под аплодисменты

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака