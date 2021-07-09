Черви-кровососы и комары-агрессоры: жители Анапы стонут от нашествия насекомых

Жители и гости Анапы жалуются на нашествие насекомых. Курортный регион атаковали кровососущие черви, комары и божьи коровки. Очередной кошмар начался после серьезного паводка. Видео с места событий возмущенные граждане делятся в социальных сетях.

Здесь, на берегу моря, кажется, не осталось места, где бы не поселились назойливые насекомые. Их тут несколько тысяч! Пляжи окутаны коврами из комаров и им подобных «вампиров», а на зонтиках и лежаках уютно расположились красно-черные жучки, вытеснившие надоедливых туристов.

«Как вам такое? Просто трындец! Это все будет вас жрать, ребята!» — комментирует происходящее юзер Instagram.



YouTube / Александр Маркелов

Местный энтомолог Андрей Ветров отмечает, что ситуация в Краснодарском крае, действительно, не из легких. Но причин для нашествия насекомых немало. Причем одна из главных — аномальные погодные условия, способствующие усилению их миграции.

«Одной из причин массового прилета к морю стало холодное и дождливое лето», — пояснил эксперт в интервью KP.RU.

То же самое сейчас наблюдается и в других туристических зонах. Так, например, жители Сочи стонут от нашествия тли, равно, как и гости Абхазии. А крымчане жалуются на полчища комаров. Как бороться с насущной проблемой — пока неизвестно.

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