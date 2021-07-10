Курбан Омаров намекнул на причину развода с Ксенией Бородиной

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Мария Евстигнеева
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Бизнесмен вступил в переписку с пользователями в Instagram.

Курбан Омаров намекнул на причину развода с Ксенией Бородиной

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Скандальный развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова после шести лет брака не перестает волновать их поклонников. Так, почти уже бывший муж телеведущей в своем аккаунте в Instagram «сцепился» в переписке с одной из пользователей.

«Жаль, что все мужики изменяют своим женам», — написала девушка.

Курбан Омаров предпочел не оставлять это утверждение без внимания.

Instagram @zimamoscow

«Жаль, что большинство жен портят отношения с мужьями мыслями об измене. Если каждый день искать волос в борще, однажды вы его найдете», — ответил Омаров.

Реакция мужчины отчасти стала «опровержением» многочисленных заявлений журналистов, что якобы его неоднократно видели в тусовке в компании молодых женщин. К слову, на днях Курбан Омаров был замечен в обществе звезды «Дома-2» Леры Фрост.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет с общим имуществом Бородиной и Омарова после развода.

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