Будьте внимательны: ТОП-7 самых неочевидных признаков рака кожи

По данным Всемирной организации здравоохранения, онкология является одной из основных причин смертей в мире. Только в 2020 году эксперты зафиксировали 1,2 миллиона летальных исходов от рака кожи. И с каждым годом эта цифра растет.

К большому сожалению, злокачественные новообразования не всегда выявляют на ранних стадиях. «Коварный убийца» может дремать долгие годы и в одночасье убить человека. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru специалист Клиники кожных болезней Сеченовского университета, врач-дерматолог, онколог Екатерина Вертиева рассказала, какие неочевидные признаки могут свидетельствовать о развитии тяжелой болезни.

Рубцы

Эксперт призвала контролировать состояние кожи на постоянной основе: важно критично относиться к любым новообразованием. Так, одно из клинических проявлений онкологии — появление мелких рубцов. Они образуются вне зависимости от того, были ли на их месте раны. Просто ткани резко грубеют и меняют свой вид.

«Если вы видите, что у вас без видимых причин образовался рубец розовый с гладкой поверхностью, это повод насторожиться и обратиться к врачу», — подчеркнула Вертиева.

Жемчужины

Медик добавила, что особую опасность представляют небольшие округлые новообразования, схожие с жемчужинами. Обычно они появляются вокруг глаз, на веках, или возле крыльев носа. Сквозь узелки могут хорошо просматриваться сосуды. Это так называемая базалиома, вид онкологии, при котором происходит мутация базальных клеток кожи. Он отличается от других тем, что практически никогда не дает метастазы.

Темные пятна

Екатерина Вертиева отмечает, что при осмотре покровов не стоит игнорировать и область пальцев. Под ногтевыми пластинами запросто могут начаться опасные процессы.

«Мы должны обращать внимание на появление черной или коричневой пигментации, что может свидетельствовать как о гематоме, так и о меланоме», — заключила эксперт.

Шелушения и зуд

Мужчинам же стоит трепетно заботиться о коже головы. Особенно, если волос практически нет. Насторожить должно появление обширных очагов розовой окраски с шелушением на поверхности и кровоточащими ранами. Это может быть явным признаком начала развития актинического кератоза и, как следствие, плоскоклеточного вида рака.

Язвы

Спонтанное появления язв — такой же плохой признак, как и появление розовых рубцов. В особенности, если ранки не затягиваются даже при адекватной терапии.

«В норме дефект затягивается в течение четырех недель, если заживление сопровождается бугристостью, кровоточивостью и заживает очень плохо, это должно насторожить», — объяснила Вертиева.

Ложные укусы

Большую опасность представляют и так называемые укусоподобные элементы. Их редко замечают, списывая все на отголоски нашествия комаров или домашних блох. Но в отличие от реальных укусов насекомых эти следы не затягиваются и даже иногда могут расти. Кроме того, они никогда не сопровождаются зудом.

Розовые пятна

Дерматолог обратила внимание и на обыкновенные розовые пятна на коже разного размера и формы. Они не появляются просто так. Это — очевидный признак какого-то нарушения в организме. Если не помогает даже серьезное лечение — пора обращаться за помощью к узким специалистам.

«Если вы будете внимательно наблюдать за этими признаками, то сможете выявлять злокачественные новообразования на коже на ранних стадиях», — заключила медик.

News.ru отмечает, что факторов риска развития онкологии бесчисленное количество. Человек может совсем не пить спиртное, не курить и не выходить на солнце, но все равно оказаться в больничной палате. Спровоцировать неблагоприятные изменения может даже полезная еда. Так, например, недавно ученые выяснили, что чрезмерное употребление цитрусовых увеличивает риск развития рака кожи на 63%.

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