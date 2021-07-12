Подросток вспыхнул под руками хирургов Детской городской больницы № 1 в Санкт-Петербурге во время операции по удалению родинок. 17-летний парень получил ожоги второй и третьей степени тяжести по всему телу. Как рассказала мать потерпевшего Екатерина, изначальной целью визита к докторам было удаление пупочной грыжи. Попутно было решено избавиться и от невусов на затылке.

«Мы полгода готовились к плановой операции по поводу пупочной грыжи. Мы сказали, что у нас есть родинки, которые нам мешают в жизни, потому что он боится, когда его стригут, чтобы не задевали эти места. И голову он практически не мыл там, где эти родинки. Хирург нам сказала, что их можно запросто удалить, что это дело двух минут, и вместе с пупочной грыжей уберут эти две родинки хирургическим путем», — рассказала Екатерина.

По словам женщины, операция была назначена на 6 июля. Первым делом медики взялись за удаление невусов. Соответствующий участок они, по словам матери молодого человека, обильно обработали антисептиком, и во время работы с электрокоагулятором пациент буквально воспламенился.

Ожоги третьей степени: в Петербурге подросток загорелся во время операции 1/4 5-tv.ru 2/4 5-tv.ru 3/4 5-tv.ru 4/4 5-tv.ru

Родительнице пострадавшего сотрудники больницы сказали, что парень получил ожоги первой и второй степени тяжести на задней части головы и шеи. На следующий день выяснилось, что степень ожогов — вторая-третья, а травмирована почти половина тела. У юноши повреждена кожа на затылке, шее, плечах, лице, подбородке и ушах, а также на груди. На фото, сделанных в клинике, видно, что несчастный забинтован практически от макушки и до пояса.

Екатерина отметила, что инцидент имел место 6 июля. Однако получить на руки историю болезни, чтобы разобраться в ситуации, у нее удалось только к 9 июля. Только вмешательство полицейских заставило врачей сотрудничать с большим энтузиазмом.

«Когда я уже сказала, что, если вы мне сейчас не выдадите историю болезни, я вызову полицию… И только тогда она мне выдала историю болезни. Они пытались вот это все замять. И они мне это аргументировали тем, что у них ведется расследование свое, и, пока оно не закончится, они мне историю не дадут», — заявила Екатерина.

По словам женщины, заведующая хирургическим отделением детской больницы приняла сторону коллег в конфликте — именно она отказала в выдаче медицинских документов якобы до завершения внутреннего расследования. По факту происшествия и возможной попытки скрыть врачебную оплошность правоохранители проводят проверку.

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