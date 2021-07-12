ЭКМО, гемодиализ и антибактериальная терапия: врач назвал методы лечения сепсиса

Сепсис — это жизнеугрожающее состояние, которое требует целого комплекса реанимационных мер. А их исход будет зависеть от того, насколько большое количество органов оказалось поражено. Такое объяснение в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru дал пульмонолог Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Алексей Никишенков.

Эксперт подчеркнул, что сепсис опасен развитием так называемого синдрома системной воспалительной реакции, при котором бактерии, попадая в кровь, начинают вырабатывать токсины и воздействовать на клетки организма.

«Это приводит к тому, что организм начинает резко выбрасывать свои различные механизмы, которые, к сожалению, действуют не только на бактерию, но и на многие органы и системы. Это в свою очередь приводит к развитию так называемого синдрома полиорганной недостаточности, при котором несколько органов или систем органов начинают плохо справляться со своей работой, и это все замыкается в порочный круг», — говорит Никишенков.

По словам пульмонолога, наиболее часто поражается дыхательная система — появляется дыхательная недостаточность, а также центральная нервная система, что выражается в нарушении сознания вплоть до комы. Кроме того, поражаются почки и печень до развития максимальной терминальной почечной недостаточности и накопления токсинов в крови. Также возникает коагулопатия — нарушение свертываемости крови.

Процедуры, которые применяют при лечении сепсиса, зависят как раз от того, какие органы поражены, говорит эксперт. Так, при нарушении дыхательной системы применяют аппарат искусственной вентиляции легких. Если он не справляется, то подключают аппарат ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации. При поражении печени и почек, когда накапливается большое количество токсинов, проводят процедуру гемодиализа. Наконец, при нарушении работы сердечно-сосудистой системы применяют различные кардиотонические лекарственные вещества, направленные на поддержание оптимального давления для кровоснабжения тканей и органов.

«Но в целом основное направление лечения септического шока — это борьба с инфекцией. Зачастую это бактериальная инфекция, поэтому основным методом лечения сепсиса является комбинированная антибактериальная терапия», — резюмирует Никишенков.

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