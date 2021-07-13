Меркель поставила Зеленского на место на переговорах в Берлине

Ситуация в Донбассе стала одной из главных тем переговоров Владимира Зеленского с Ангелой Меркель. Встреча проходила в Берлине.

Вот только закончилась она явно не в пользу украинского президента. Зеленский изо всех сил старался показать, что Киев — один из самых преданных и честных союзников Европы. Но, говоря с Меркель, вовсю хитрил.

Например, согласился с предложением Германии и Франции по Минским соглашениям. В частности — о предоставлении Донбассу особого статуса. А на пресс-конференции Зеленский внезапно решил убедить Меркель в необходимости обсуждения газопровода «Северный Поток — 2» в рамках «нормандского формата». Но уловка провалилась.

«Энергетические проблемы не касаются „нормандского формата“ и выполнения Минских соглашений. Конечно, Германия и Франция видят себя партнерами Украины в самых разных сферах. Но мы не будем говорить о газе в рамках обсуждений Минских договоренностей», — ответила Меркель.

Сам миф об опасности «Северного потока — 2» для Киева Ангела Меркель тоже не поддержала. Она дипломатично заметила, что транзит газа через Украину сохранится, и ее преемник на посту канцлера это проконтролирует.