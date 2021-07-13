Список пострадавших при столкновении БТР и «Газели» в Ставрополье

В распоряжении 5-tv.ru попал список пострадавших и погибших при столкновении «Газели» и БТР Росгвардии, которое произошло в Ставрополье.

Погибли:

Ф. М. Куготова 1958 года рождения;

Ф. А. Кокова 1952 года рождения.

Пострадали:

Самира К. 22.09.1979;

Амир К. 24.09.2006;

Хафсет И. 22.10.2008;

Трояна К. 15.09.2008;

Все они были пассажирами микроавтобуса. Выживших доставили в госпиталь. Водитель «Газели» 1951 года рождения не пострадал. Тела двоих погибших оказались заблокированы в машине, их достают спасатели.

Ранее 5-tv.ru писал, что под Пятигорском БТР Росгвардии, ехавший на учения в Ростовскую область, столкнулся с «Газелью», в которой енаходилось девять человек. В результате происшествия четыре человека пострадали, из которых трое детей, и два человека погибли.