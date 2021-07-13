Список пострадавших при столкновении БТР и «Газели» в Ставрополье

|
Егор Измалкин
Эксклюзив 2 194

Тела двоих погибших в результате аварии под Пятигорском пытаются достать из смятого микроавтобуса.

Список пострадавших при столкновении БТР и «Газели» в Ставрополье

Фото: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru попал список пострадавших и погибших при столкновении «Газели» и БТР Росгвардии, которое произошло в Ставрополье.

Погибли:

  • Ф. М. Куготова  1958 года рождения;
  • Ф. А. Кокова 1952 года рождения.

Пострадали:

  • Самира К. 22.09.1979;
  • Амир К. 24.09.2006;
  • Хафсет И. 22.10.2008;
  • Трояна К. 15.09.2008;

Все они были пассажирами микроавтобуса. Выживших доставили в госпиталь. Водитель «Газели» 1951 года рождения не пострадал. Тела двоих погибших оказались заблокированы в машине, их достают спасатели.

Ранее 5-tv.ru писал, что под Пятигорском БТР Росгвардии, ехавший на учения в Ростовскую область, столкнулся с «Газелью», в которой енаходилось девять человек. В результате происшествия четыре человека пострадали, из которых трое детей, и два человека погибли.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
74.63
0.16 88.61
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:41
Родня Натальи Дрожжиной хочет отнять страдающую ДЦП дочь Баталова у матери
10:23
Путин и Лукашенко проведут деловую встречу в Санкт-Петербурге
10:16
Россия презентует новый военный самолет на МАКС-2021
9:56
Видео: российские хоккеисты зажгли с коллегами из НХЛ под «Руки Вверх!»
9:55
Число пострадавших при взрыве в гостинице в Геленджике возросло до пяти — видео
9:42
Кэти Перри перепутала Софью Таюрскую из Little Big с Ферги из The Black Eyed Peas

Сейчас читают

Что пишут английские болельщики не забившим пенальти Рэшфорду, Санчо и Сака в финале Евро-2020 Италия — Англия
В театре рассказали о состоянии заболевшей COVID-19 актрисы Алферовой
Россиянка умерла после жесткого секса с возлюбленным
В черных очках и маске: Алентова с дочерью появились у гроба Меньшова
Простились: гроб с телом Владимира Меньшова вынесли из Дома кино под аплодисменты

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака