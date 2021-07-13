Кучма рассказал об обмане народа перед референдумом 1991 года

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что его народ оказался обманут перед референдумом о провозглашении независимости страны в 1991 году. По его словам, позже за это наступила расплата.

«Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали все, что в Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла», — рассказал экс-глава государства в интервью на YouTube-канале History Lab.

Расплата за ложь, отметил он, наступила, когда Россия начала торговать нефтью и газом по мировым ценам. Это привело к гиперинфляции, ведь до распада СССР Украина платила за эти ресурсы по ценам «меньше чая, меньше воды», уточнил Кучма. Получив независимость, считает он, страна занималась самоуничтожением и растратила весь научно-технический и человеческий потенциал.

Также Кучма привел в пример ситуацию с торговлей оружием: когда-то Украина была главным его поставщиком в мире, однако впоследствии сильно сдала позиции.

«По большому счету, ума не хватило. Но за это рассчитываются не те, кто принимал решения и принимает решения», — заключил бывший президент.

Как писал 5-tv.ru ранее, первый президент Украины Леонид Кравчук заявлял, что в 1991 году жители страны выступали за союз с Россией.