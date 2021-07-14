🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 июля, растущая Луна в знаке Дева благоволит всем влюбленным. Некоторым знакам зодиака звезды советуют рискнуть — в этот день авантюра может привести к небывалым успехам.

♈ Овен

Это тот самый день, когда вы почувствуете, что ваши силы на исходе, Овны. В самые сложные моменты делайте глубокие вдохи, чтобы вернуть себе эмоциональное равновесие. Вам потребуется все ваше мужество, чтобы закончить начатое.

Космический совет: не время останавливаться на достигнутом.

♉ Телец

Скоро вы поймете, что ваши представления о любви неактуальны. Не нужно отказываться от полученного ранее опыта, но и слишком зацикливаться на нем нельзя. Особенно это касается вопроса: как много можно требовать от партнера. Ослабьте хватку и примите человека таким, какой он есть. Даже если это приведет к разочарованию в нем.

Космический совет: пришло время отпустить свои ложные представления о том, как выглядит любовь.

♊ Близнецы

Оставьте все неудачи в прошлом! Пришло время для любви и экспериментов. Идите навстречу новому и прекрасному. Ничего не бойтесь. Звезды говорят, что удача будет на вашей стороне.

Космический совет: позвольте чему-то новому прийти в вашу жизнь.

♋ Рак

Для вас наступило время трансформации. Вы сможете отпустить все то, что уже изжило себя и стало совсем неактуальным. Перемены в вашем поведении могут показаться не понравится окружающим, однако не обращайте на это внимание и продолжайте развиваться.

Космический совет: пришло время быть собой.