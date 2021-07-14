🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

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Мария Евстигнеева
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 июля, растущая Луна в знаке Дева благоволит всем влюбленным. Некоторым знакам зодиака звезды рекомендуют рискнуть.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 июля, растущая Луна в знаке Дева благоволит всем влюбленным. Некоторым знакам зодиака звезды советуют рискнуть — в этот день авантюра может привести к небывалым успехам.

♈ Овен

Это тот самый день, когда вы почувствуете, что ваши силы на исходе, Овны. В самые сложные моменты делайте глубокие вдохи, чтобы вернуть себе эмоциональное равновесие. Вам потребуется все ваше мужество, чтобы закончить начатое.

Космический совет: не время останавливаться на достигнутом.

♉ Телец

Скоро вы поймете, что ваши представления о любви неактуальны. Не нужно отказываться от полученного ранее опыта, но и слишком зацикливаться на нем нельзя. Особенно это касается вопроса: как много можно требовать от партнера. Ослабьте хватку и примите человека таким, какой он есть. Даже если это приведет к разочарованию в нем.

Космический совет: пришло время отпустить свои ложные представления о том, как выглядит любовь.

♊ Близнецы

Оставьте все неудачи в прошлом! Пришло время для любви и экспериментов. Идите навстречу новому и прекрасному. Ничего не бойтесь. Звезды говорят, что удача будет на вашей стороне.

Космический совет: позвольте чему-то новому прийти в вашу жизнь.

♋ Рак

Для вас наступило время трансформации. Вы сможете отпустить все то, что уже изжило себя и стало совсем неактуальным. Перемены в вашем поведении могут показаться не понравится окружающим, однако не обращайте на это внимание и продолжайте развиваться.

Космический совет: пришло время быть собой.

♌ Лев

Вы сможете преодолеть преграды, которые возникли в ваших отношениях с любимыми людьми. Пора избавиться от масок и поговорить начистоту. Именно такая беседа поможет вам разрешить любые конфликты.

Космический совет: оставьте место для тех отношений, которые возвышают вашу душу.

♍ Дева

Перестаньте заниматься самокопанием. Отпустите все привязанности и впустите в свою жизнь перемены. Только так вы достигните чувства гармонии. Оно просто необходимо, если вы устали притягивать извне только новые проблемы.

Космический совет: достаточно пытаться понять, кто вы есть. Подумайте, кем вы должны стать.

♎ Весы

Не пытайтесь самоутвердиться за чужой счет. Уверенность нужно искать внутри себя, прорабатывая собственные страхи. Так вы сможете не испортить отношения с людьми и добиться от них большего уважения.

Космический совет: будьте готовы: внутренняя революция придаст вам сил.

♏ Скорпион

Не каждая история любви заканчивается счастливо, однако это не повод перестать наслаждаться каждым моментом с новым партнером. Перестаньте переживать и почувствуйте бабочек в вашем животе.

Космический совет: отбросьте лишние вопросы и почувствуйте любовь.

♐ Стрелец

Иногда все идет не по плану, а поэтому необходимо набраться мужества и терпения. Вы способны выйти победителем из любой ситуации, если будете мудро принимать решения.

Космический совет: пришло время взять себя в руки.

♑ Козерог

Настаивайте на своем и отпускайте ненужное. Звезды говорят, что вам необходимо быть смелыми, и тогда вы получите вознаграждение от Вселенной за свои труды. Сейчас любой риск может быть оправдан.

Космический совет: не бойтесь рискнуть.

♒ Водолей

Сейчас вам как никогда легко влюбиться. Позвольте своему сердцу наполниться этим прекрасным чувством и не мешайте процессу. Отпустите все ожидания и насладитесь происходящим.

Космический совет: позвольте своему сердцу любить.

♊ Рыбы

У вас появится возможность выбрать. Пусть определиться будет сложно, но вы все равно сделаете правильный шаг на пути к своему счастью. Не бойтесь.

Космический совет: идите к своей мечте.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июля.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

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