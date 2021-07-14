Медики рассказали о самочувствии госпитализированного с COVID Боярского
Общество Эфирная новость 1 092
Народный артист РСФСР находится в Боткинской больнице Петербурга.
Фото, видео: www.globallookpress.com / AZamir Usmanov; 5-tv.ru
Михаил Боярский госпитализирован. В интервью 5-tv.ru в Театре имени Лесновета подтвердили, что народный артист России находится в Боткинской больнице Петербурга с коронавирусом.
По словам медиков, Михаил Сергеевич чувствует себя удовлетворительно, смотрит телевизор и проходит процедуры. На сегодня назначена ультразвуковая диагностика.
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