Рэпер Алексей Узенюк, более известный по псевдониму Элджей, до ужаса перепугал фанатов, выложив в сети фото с окровавленным лицом. Что именно поранил артист — распознать не представляется возможным. Почти вся его голова окрасилась в алый цвет: и глаза, и виски, и нос, и губы, и подбородок. Вид поистине ужасающий.

Пользователи Instagram подумали, что артист разыграл очередное представление ради хайпа, но не тут-то было. Рядом Элджей разместил снимки и видео МРТ головы с разных ракурсов. Вероятно, так хотел намекнуть, что с ним произошло реальное ЧП.

«Night move (Ночная движуха — Прим. ред.)», — подписал кадры рэпер, сопроводив их эмодзи с каплями крови и черепом.

Instagram @sayonaraboy

«Что это, брат?!»

«Кто покалечил Элджея, кто посмел?»

«Леша, что произошло, ответь, мы волнуемся!!!» — требовали объяснений юзеры.

Но рэпер предпочел играть в молчанку. Он лишь продублировал информацию в Insta-сторис — больше никаких данных не поступало, что и породило массу слухов.

Фанаты делились самыми невероятными теориями о ЧП с Элджем. Многие связывают произошедшее с его лицом с разладом в отношениях с женой — телеведущей Настей Ивлеевой. Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Элджей намекнул на развод, опубликовав слезливый трек в Instagram.