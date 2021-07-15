«Не было слез»: Сын Юрия Никулина поведал о первой встрече с дочерью спустя 20 лет разлуки

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Мария Евстигнеева
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Бывшая супруга Максима Никулина ограждала ее от контакта с дочерью. Только став взрослой, внучка легендарного артиста проявила желание встретится с отцом.

«Не было слез»: Сын Юрия Никулина поведал о первой встрече с дочерью спустя 20 лет разлуки

Фото: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya

Сын легендарного актера Юрия Никулина — 64-летний Максим Никулин поведал, как впервые встретился с дочерью Марией после 20 лет разлуки. При том, что все это время они никак не поддерживали связь. Дело в том, что бывшая супруга Максима Юрьевича, расставшись с ним, оборвала все контакты и не позволяла бывшему мужу общаться с дочерью. Их долгожданная встреча состоялась недавно. О ней наследник Юрия Никулина рассказал в интервью Борису Корчевникову.

«Мы действительно 20 лет не виделись с Машей. Однажды я ей написал в Германию, где она живет. Потом она приехала в Москву делать операцию на почки. Я ее увидел, смог обнять. Так мы стали общаться», — рассказал он.

По словам Максима, его отец Юрий Никулин очень переживал из-за того, что не виделся с внучкой, однако не мог это как-то изменить.

«У меня бы получилось настоять на том, чтобы видеться с дочерью, но в какой-то момент проявил слабость», — отмечает Никулин.

Его дочь построила карьеру в медицине и стала известным нейрохирургом. Встреча родственников откладывалась около года из-за коронавирусных ограничений.

«Когда встретились спустя 20 лет, то не было слез. Сидели за столом, общались на бытовые темы. Она сказала мне: „Для меня главное было увидеть тебя и обнять“. С этим проще и лучше жить. Если и была обида, то она прощена. Но мы никогда на эту тему не говорили», — признается сын актера.

Сейчас у Максима Никулина большая семья, он вырастил двух сыновей и сейчас воспитывает троих внуков.

Ранее 5-tv.ru писал о детях советских актеров, о которых мало кто знает.

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