Неожиданно: фитнес-тренер рассказала, какие упражнения сделают оргазмы ярче

Женский оргазм устроен гораздо сложнее мужского. Представительницы прекрасного пола зачастую не могут дойти до наивысшей точки наслаждения. Некоторые в таких случаях стараются увеличить время предварительных ласк, другие пробуют менять позы, третьи меняют половых партнеров. Но есть и другой путь. Тренер по фитнесу Ирина Лазаречева рассказала 5-tv.ru, как добиться ярких оргазмов с помощью упражнений.

Эксперт объяснила, что мышцы тазового дна отвечают за получение удовольствия во время секса. Эту мускулатуру и необходимо укреплять.

«Мышцы тазового дна — это мышцы в промежности, которые располагаются между седалищными, лобковыми костями и копчиком. Седалищные кости — это те кости, на которых мы сидим. Если мы сядем и положим руки под ягодицы, то мы чувствуем две косточки», — объяснила Лазарчева.

Фитнес-тренер отметила, что строение таза у мужчин и женщин отличаются. Так, у представительниц прекрасного пола он более широкий. У представителей сильного пола таз — узкий и вытянутый. Также есть еще одно резонное отличие: у мужчин — два физиологических отверстия, а у женщины — три.

Мышцы тазового дна у представительниц слабого пола значительно эластичнее. Во многом это связано с тем, что природой в женщине заложена функция рожать детей. У мужчин эти мышцы более упругие. Тем не менее, у всех тазовое дно отвечает за получение удовольствия.

«Мышцы тазового дна у женщин имеют три слоя: поверхностный, средний и глубокий. Поверхностный слой позволяет нам напрягать стенки влагалища, стягивать его и зажимать задний проход. Средний участвует в тех же функциях. А за непроизвольное сжимание стенок влагалища как раз отвечает глубокий слой мышц тазового дна», — отметила эксперт.

Фитнес-тренер пояснила, что стенки влагалища имеют структуру гладкой мускулатуры. Поэтому они не поддаются намеренным сокращениям. Но многие ошибочно пытаются натренировать именно ее.

«Нужно укреплять глубокую мускулатуру. И чтобы это сделать, надо, не поверите, — дышать. В этом вам помогут пилатес и йога», — заявила тренер.

Также Ирина Лазаречева пояснила, что не лишнем будет поработать над осанкой. Положение таза напрямую зависит от ровной осанки. На функционал мышц тазового дна также влияет состояние ягодичных мышц и тазобедренных суставов.

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