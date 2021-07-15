«Помогите, мы в рабстве»: сибирячка нашла тайное послание в упаковке с помидорами

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Виктория Андреева
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Дачница Анастасия до сих пор не может оправиться от случившегося. Она намерена обратиться в полицию.

«Помогите, мы в рабстве»: сибирячка нашла тайное послание в упаковке с помидорами

Фото: depositphotos / rook76

Жительница Новосибирска попала в неловкую ситуацию. В упаковке любимых магазинных помидоров Анастасия нашла странную записку с мольбами о помощи. Кто и когда успел сделать надпись внутри коробки — пока остается загадкой.

Все произошло в минувшую среду. Сибирячка приобрела овощи в супермаркете на Гусинобродском шоссе. Когда привезла их на дачу, не поверила своим глазам.

«Помогите, мы в рабстве», — красовались четыре слова под сочными черри.

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Впечатлительная дама в ужасе начала обзванивать знакомых и друзей с просьбой оказать хоть какое-то содействие. Женщина не понимала, что делать с полученной информацией.

Как пишет местное издание «Прецедент», по версии сибирячки, послание могли «отправить» жители рабочего дома в Ставрополье. Аргумент веский — такой адрес написан на упаковке с помидорами. Неравнодушной удалось выяснить, что у компании-производителя серьезные финансовые проблемы. Хотя, с другой стороны, упаковкой занимались работники предприятия в Подмосковье. В общем, все очень запутанно.

Управляющая магазином, где были приобретены овощи, рассказала СМИ, что впервые за пять лет работы слышит о подобной проблеме.

«Я понимаю, что в жизни бывает всякое, но такого еще точно не было!» — поделилась женщина.

Между тем, она все же пообещала разобраться в ситуации. Анастасия же, к которой обратились неизвестные, намерена писать заявление в полицию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Саратовской области в бутылке из-под воды обнаружили странные водоросли.

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