Столб от земли до небес: «Пыльный дьявол» в Мытищах попал на видео
Из-за резко изменившейся погоды в Москве и области, на регион обрушился сильный ветер с дождем. Не обошлось и без природных катаклизмов в виде торнадо.
Фото, видео: depositphotos / vicnt2815; YouTube @Serg Iljin
Торнадо образовался в подмосковных Мытищах в четверг, 15 июля. Из-за резко изменившейся погоды в столице и Московской области, на регион обрушился сильный ветер с дождем. Не обошлось и без природных катаклизмов. Столб песка и пыли, высотой в десятки метров, который буквально упирается в облака, местные жители сняли на видео и опубликовали с социальных сетях. Как уточнил синоптик Центра «Фобос», такой торнадо называется «пыльным дьяволом».
О пострадавших информация пока не поступала.
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