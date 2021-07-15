Столб от земли до небес: «Пыльный дьявол» в Мытищах попал на видео

Торнадо образовался в подмосковных Мытищах в четверг, 15 июля. Из-за резко изменившейся погоды в столице и Московской области, на регион обрушился сильный ветер с дождем. Не обошлось и без природных катаклизмов. Столб песка и пыли, высотой в десятки метров, который буквально упирается в облака, местные жители сняли на видео и опубликовали с социальных сетях. Как уточнил синоптик Центра «Фобос», такой торнадо называется «пыльным дьяволом».

О пострадавших информация пока не поступала.