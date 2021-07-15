Столб от земли до небес: «Пыльный дьявол» в Мытищах попал на видео

|
Алиса Маркова
1 210

Из-за резко изменившейся погоды в Москве и области, на регион обрушился сильный ветер с дождем. Не обошлось и без природных катаклизмов в виде торнадо.

Фото, видео: depositphotos / vicnt2815; YouTube @Serg Iljin

Тема:
Погода

Торнадо образовался в подмосковных Мытищах в четверг, 15 июля. Из-за резко изменившейся погоды в столице и Московской области, на регион обрушился сильный ветер с дождем. Не обошлось и без природных катаклизмов. Столб песка и пыли, высотой в десятки метров, который буквально упирается в облака, местные жители сняли на видео и опубликовали с социальных сетях. Как уточнил синоптик Центра «Фобос», такой торнадо называется «пыльным дьяволом».

О пострадавших информация пока не поступала.

Тема:
Погода
15 июл
От каких продуктов стоит отказаться, чтобы благополучно пережить жару?
14 июл
Как пережить аномально резкие скачки погоды без вреда для здоровья?
14 июл
При какой температуре воздуха можно уйти с работы?
13 июл
Находят по запаху: Москвичи начали умирать из-за жары в запертых квартирах
13 июл
«Махровая» жара и «мешки холода»: в Гидрометцентре дали прогноз погоды по России
13 июл
Лукашенко заявил перед встречей с Путиным, что в Белоруссии невыносимо
13 июл
Град размером с вишню выпал во время мощной грозы в Балаклаве
12 июл
Прогноз синоптиков: какая погода будет в Петербурге в середине июля
12 июл
Из-за жары Петербург заполонили люди в купальниках и топлесс: что им грозит?
11 июл
В затопленном Крыму снова объявили штормовое предупреждение

Читайте также

+32° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
74.22
0.10 87.83
0.44
Способность забывать — великий дар. Что чаще всего стирают из памяти разн...

Последние новости

17:53
Выживший в аварии с правнуком Тютчева оказался беглым мошенником
17:48
Что могло привести к смерти Петра Мамонова
17:32
Лайфхак: Как правильно подобрать дезодорант с антиперспирантом?
17:26
Памяти Петра Мамонова: От рокера до отшельника
17:23
Умер известный музыкант и актер Петр Мамонов
17:22
«Попутного ветра в паруса»: в аэропорту «Шереметьево» самолеты «поплыли»

Сейчас читают

Колосков считает, что в России нет тренеров сильнее Черчесова
Умер Петр Мамонов
Внук застрелил из ружья дедушку и бабушку в Краснодаре
Умер известный музыкант и актер Петр Мамонов
Таинственная Лилит: какую опасность несет Черная Луна с 18 июля по 1 августа?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака