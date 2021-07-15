Мать четверых детей погибла после резни в автобусе под Ростовом

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Виктория Андреева
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Еще две женщины 55 лет и 61 года находятся в больнице в тяжелом состоянии. Полиция ищет преступника. Похожее ЧП произошло и в Красноярском крае.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; СК по Ростовской области

Женщина погибла после нападения злоумышленника в Ростовской области. Вопиющий инцидент произошел прямо в рейсовом автобусе. Преступник с ножом ни с того ни с сего набросился на пассажирку транспортного средства, а потом покалечил еще двух женщин. Расследованием дела уже занимается полиция.

По данным 5-tv.ru, погибшая — 33-летняя мать четверых детей. В настоящее время медики борются за жизни второй и третьей пострадавших. Обе в тяжелом состоянии.

Задержать преступника пока не удалось. На вид злоумышленнику около 50 лет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о «покушении на убийство» и об «убийстве».

СК по Ростовской области

Похожее ЧП сегодня произошло и в Красноярском крае. Молодой мужчина с ножом набросился на водителя и пассажиров рейсового автобуса Красноярск — Минусинск. В результате госпитализировали четверых человек.

По имеющейся информации, предполагаемый злоумышленник 1988 года рождения перебрался в Красноярск из Абакана. Что могло послужить поводом для нападения на людей, пока остается загадкой.

По версии следствия, водителю автобуса мужчина нанес ряд проникающих ранений, также ударил ножом мужчину 1992 года рождения, женщину 1980 года рождения и еще двоих человек. Личности последних пострадавших уточняются.

Всего в салоне транспортного средства было 16 пассажиров. При них же предполагаемый преступник ранил ножом и себя. В настоящее время подозреваемый находится в больнице в среднетяжелом состоянии, одного из потерпевших оперируют, еще двоих осматривают медики.

Обстоятельства трагедии уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Черкесске сосед изнасиловал 14-летнюю школьницу.

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