«Мой профессор»: Кудрявцеву восхитил ответ двухлетней дочки на вопрос о папе

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Алиса Старжевская
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Рассудительная дочь ведущей рассказала, как родителям следует вести себя, если начнется дождь.

Фото, видео: Instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева вызвала улыбку у подписчиков, выложив в Instagram видео со своей двухлетней дочкой Машей, на котором маленькая девочка размышляет о плохой погоде и о том, как вести себя родителям, если начнется дождь.

«Мое сокровище, моя любовь, мои хитрые щеки, мой профессор», — подписала пост ведущая.

На видео маленькая Маша с озорными хвостиками на голове серьезным тоном сообщает, что Лера Кудрявцева должна предупредить ее, если увидит тучу.

«Если будет маленькая туча, я тебя здесь оставлю, а если большая, то я тебе сразу скажу: „Забегай в дом"», — инструктирует звездную маму рассудительная Маша.

Лера Кудрявцева продолжила расспрашивать дочь и задала ей вопрос: «А папе мокнуть?». Но кроха не растерялась.

«Да, потому что он сильный. Он может прогнать тучу. А ты сразу забегай в дом. Если там прохладно, то забегай сразу с другой стороны. Я там кондей включила», — рассказала дочь хоккеиста Игоря Макарова.

Instagram @leratv

Своим последним ответом Маша заставила рассмеяться не только Леру Кудрявцеву, но и ее подписчиков.

«Какой славный ребенок, все время хочется ее слушать!»

«Какая красотка и умница! Маму в дом, а папа пусть тучи разгоняет!»

«Господи, как же это умиляет. Лера, тебе очень повезло с таким чудным ребенком», — умилились подписчики.

Как пишет сайт Teleptogramma.pro, Лера Кудрявцева родила наследницу от хоккеиста Игоря Макарова. Он младше своей жены на 17 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева отдала маленькую дочь на занятия балетом.

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