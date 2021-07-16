Викторию Боню раскритиковали за внешний вид в Каннах

Звезда «Дома-2» Виктория Боня ежегодно посещает Каннский кинофестиваль и 2021-й не стал исключением. О своем появлении на светском мероприятии она сообщила подписчикам в Instagram, разместив фото и видео. Опережая вопросы о ее принадлежности к фестивалю, Боня отметила, что на премьеру в качестве зрителя может попасть каждый, однако сама она оказалась во французском городе иначе.

«Для меня Каннский кинофестиваль — это немного иная история, это мои отношения с людьми, брендами, партнерами, которые знают меня лично и очень вдохновлены моей историей, моими человеческими качествами, если хотите, но это именно об этом», — написала 41-летняя инстадива.

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Виктория упомянула, что ее образ в виде длинного драпированного черного платья люксового бренда La metamorphose дополнил дорогостоящий комплект с бриллиантами и изумрудами от «Шопард». Боня чувствовала себя принцессой, но ее подписчики восприняли образ совсем иначе.

«Платье из 90-х - несовременное. Не для фигуры, не для красоты, ничего не подчеркивает»;

«Лишний вес видно. Неуверенность»;

«Верхняя часть платья очень полнит. Если честно, то не очень»;

«Поправилась так прилично», — резко отреагировали подписчики на образ Бони.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Виктория Боня просила поклонников оценить ее привлекательность в Instagram, показывая свои кадры с фильтрами и без.