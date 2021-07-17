Нереальная красота: хирург заподозрил Долину в злоупотреблении пластикой

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 724

Эксперт в области преображения Амжад Аль-Юсеф раскрыл «секрет молодости» 65-летней певицы.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Грядущей осенью народной артистке России Ларисе Долиной исполнится 66 лет. «Как так?!» — недоумевают поклонники и указывают на блистательную внешность дивы. Кажется, она совершенна: нет лишних морщинок, фигура словно у дюймовочки. Можно только позавидовать!

Раскрыть секрет красоты Долиной не могут уже несколько лет. Звезда уверяет: ни разу не ложилась под нож ради того, чтобы убавить годы. Говорит певица правду или немного лукавит? На эту тему вместе с 5-tv.ru порассуждал участник Европейской Ассоциации черепно-челюстно-лицевых хирургов, автор уникальных методик преображения Амжад Аль-Юсеф.

Пластика была?

Эксперт отметил, что для своего возраста Лариса Александровна выглядит просто потрясающе. Но намекает: добиться поразительного результата в ее случае было невозможно без участия специалистов.

Хорошо известно, что за последние несколько месяцев Долина сбросила много лишних килограммов. Ее кожа должна была сильно обвиснуть — таковы особенности человеческого тела. Однако если селебрити по-прежнему ходит в обтягивающих платьях, значит, проблему устранили. Та же ситуация с кожей лица.

«Скорее всего, была выполнена операция по подтяжке лица. Мы видим хороший подбородок, шейно-подбородочный угол ярко выражен. Следов от операции как таковых не видно, что говорит о хорошей регенерации кожи после проведенной операции», — пояснил Аль-Юсеф.

Медик почти на 100% уверен, что Долиной делали и блефаропластику. Это хорошо видно по изменению контуров глаз, по коже век. Если еще несколько лет назад взгляд звезды был «грустным», то теперь он интригующий, словно у хитрой лисички.

«Кожа перестала нависать, угол подтянулся, нижние веки встали на свое анатомически нормальное место, и Лариса Долина обрела естественный, красивый взгляд», — отметил специалист.

globallookpress / Anatoly Lomohov; Instagram @larisa.dolina.official

Хирург подчеркнул, что вопреки расхожим слухам, певица, скорее всего не делает инъекции ботулотоксина. Иначе ее лицо было бы каменным: нет морщин, но нет и мимики. Вместе с тем Амжад Аль-Юсеф уточнил, что артистка почти наверняка регулярно посещает косметологов. Добиться поразительной увлажненности кожи в ее возрасте можно только с помощью уходовых процедур.

Ранее 5-tv.ru показал, как 65-летняя Лариса Долина «зажигает» на танцах с молодым партнером.

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