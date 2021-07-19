«Никаких гарантий»: концертный директор МакSим о состоянии певицы

Состояние певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова — Прим.ред.), которая находится в коме, стабильно тяжелое. Об этом сообщила ее концертный директор Маргарита Соколова.

«Врачи пока не дают прогнозов, никаких гарантий. Состояние то туда качается, то сюда. Как на самом деле сейчас, я не могу сказать. Стабильно тяжелое состояние, с какими-то минимальными улучшениями, по крайней мере», — рассказала она в беседе с телеканалом «360».

Также Соколова призвала поклонников не доверять публикациям в СМИ о здоровье артистки, в которых ссылаются на работников больницы, где лежит звезда, так как они не имеют права разглашать подобную информацию о пациентах.

МакSим попала в больницу в конце июня. Позже состояние певицы ухудшилось, у нее диагностировали пневмонию с поражением 75% легких. Артистка до сих пор находится на ИВЛ в медикаментозной коме. Тесты на коронавирус оказались отрицательными.

Ранее 5-tv.ru писал, что анестезиолог оценил шансы на выход МакSим из комы.