«Подвел коллег»: в Госдуме отреагировали на кутеж депутата-коммуниста Бондаренко

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко своим демонстративным разгульным образом жизни «опорочил честь» всего депутатского корпуса. Об этом сообщил депутат Государственной думы Николай Панков.

По его словам, это не первый случай, когда Николая Бондаренко уличили в таких негативных поступках. Поведение депутата Панков также назвал «недостойным», поскольку народный избранник вел себя в тот злополучный день не как частное лицо, а как российский политик.

«Нужно не подводить своих коллег по той партии, которая его представила. Его разгульный образ жизни говорит о том, что такие люди не должны представлять интересы жителей нашей области», — подчеркнул Николай Панков.

Депутат также возмутился немалой суммой, потраченной Николаем Бондаренко на отдых. К слову, за один вечер представитель КПРФ оставил в караоке-баре не менее 100 тысяч рублей.

«Тратить такие, извините меня, затраты в один вечер и так себя вести… Депутат, считаю, это прежде всего ответственность перед теми людьми, которые за тебя голосовали», — отметил Панков.

Напомним, накануне в сети опубликовали видеозапись, сделанную в одном из баров Ставропольского края. На нем Николай Бондаренко отмечает День весны и труда на широкую ногу, предаваясь плотским утехам с неизвестной женщиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети обсуждают кутеж депутата-коммуниста Бондаренко.