Вдова режиссера и продюсера Станислава Говорухина Галина раскрыла тайну происхождения его единственного сына Сергея. Наследника покойному кинодеятелю родила первая супруга Юнона Карева — артистка скончалась в 2013-м. В течение многих лет не утихают слухи о том, что Сергей якобы не является режиссеру родным по крови.

В эфире авторского ток-шоу Бориса Корчевникова вторая жена Говорухина опровергла сплетни, которые, по ее словам, принесли немало бед и ей, и ее пасынку. Она также рассказала, почему распался брак режиссера и Каревой. По словам Галины Говорухиной, актриса закрутила роман с директором казанской филармонии. За него в последствии и вышла замуж. Но обвинять женщину в коварстве ее последовательница не позволила.

Последняя любовь режиссера сравнила распространителей ложной информацией с Иудой, продавшим Христа за 30 сребреников, однако не стала называть имен.

«Пусть это будет на их совести. Я не буду называть их фамилии. Лжесвидетельство — один из самых больших грехов человечества. Сказать во всеуслышание, что Сережа не его (Станислава Говорухина. — Прим. ред.) сын и что Слава сам ему об этом говорил! Человек, который ел у Славы с руки. Это убивало. Я попадала в больницу. У меня рушился иммунитет», — негодовала вдова.

Станислав и Галина Говорухины прожили вместе полвека, но так и не произвели на свет общего наследника. Спутница режиссера работала в прошлом на «Одесской киностудии». Станислав Сергеевич скончался после безуспешной борьбы с онкологическим заболеванием в возрасте 82 лет.

Помимо кинокарьеры сделал и политическую — был одним из лидеров Демократической партии России, кандидатом в президенты страны (2000 год), поддерживал предвыборную программу нынешнего главы государства Владимира Путина. Являлся почетным членом Российской академии художеств. Персональные выставки его живописных работ проходили в московском Доме кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе сына композитора Вячеслава Малежика, а также выяснял, действительно ли знаменитый отец считает наследника неудачником.