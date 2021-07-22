«У детей другое восприятие»: О чем мечтает избитый сын Стаса Пьехи в больнице

Избитый соседкой семилетний сын певца Стаса Пьехи Петр, который находится сейчас в больнице, мечтает поскорее вернуться домой и получить в подарок от родителей новую игрушку. Об этом, а также о своем взгляде на эмоциональное состояние мальчика на своей странице в Instagram рассказала его мама — бывшая жена исполнителя Наталия Горчакова.

Как отметила родительница пострадавшего Пети, ее последние дни можно сравнить с войной. Горчакова, как и ее экс-супруг серьезно настроены наказать обидчицу своего чада. По факту ее нападения на ребенка возбуждено уголовное дело, которое лично контролирует глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Сам же Петр, по словам мамы, далек от взрослых разборок и жажды возмездия. Его желания простые, искренние, пока еще совсем детские. Отчасти именно это спасает мальчика от последствий пережитого стресса, полагает Горчакова.

«Как хорошо, что у детей другое восприятие жизни. Мои последние дни — война. Петины — бесконечное «мамочка, когда мы уже будем дома?» и мечты о том, чтобы все поскорее наладилось. И о новой игрушке». Надеюсь, что скоро, сынок, и что вся эта история забудется, как страшный сон», — написала она в разделе сторис, приложив фото сына из больничной палаты.

Instagram @knyaginya

Сына Стаса Пьехи госпитализировали с сотрясением мозга. На него, по версии родителей, напала жена футбольного судьи Владислава Безбородова Ирина. Дома участников конфликта находятся неподалеку друг от друга в поселке Рощино под Петербургом. От разъяренной женщины, которая якобы защищала своего ребенка, досталось и родственникам Пети, в том числе его бабушке.

После скандального инцидента футбольный судья Владислав Безбородов, по его словам, выгнал супругу из дома. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на это известие отреагировал Стас Пьеха.