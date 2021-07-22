«Я бы точно шарахнул по бошке»: Пригожин придумал наказание для обидчицы сына Пьехи

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Виктория Андреева
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После скандала с соседкой семилетний Петя оказался в больнице с сотрясением мозга. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Фото, видео: Instagram @wolfieha; 5-tv.ru

Семилетний сын певца Стаса Пьехи попал в больницу после нападения соседки. Супруга футбольного судьи Владислава Безбородова Ирина, по версии артиста, толкнула и ударила мальчика за то, что тот испортил ей надувной бассейн. Близкий друг семьи пострадавшего, продюсер Иосиф Пригожин считает, что с виновницей ЧП стоило бы хорошенько разобраться.

В беседе с 5-tv.ru бизнесмен признался, что, узнав об инциденте, пришел в ярость.

«Для меня Стас — родной человек. То, что произошло с его ребенком, меня трясет аж просто самого. Если бы она попала мне под руки, я бы, вот честно, несмотря на то что она баба, шарахнул ей точно по бошке!» — ругался Пригожин.

Продюсер описал ситуацию кратко — это «скотство и негодяйство». Он заявил, что не способен подобрать корректных слов, чтобы охарактеризовать обидчицу маленького Пети. Иосиф Пригожин уверен, что таким «психопатам» следует устраивать «публичные порки». А еще лучше — если с агрессивной мадам разберется муж, по-настоящему, по-мужски.

«Это просто зверина какая-то, животное для меня! Есть же вещи, которые мы называем святыми, да? Это — дети. Воспитывать — это не избивать, не швырять, не орать. Мы своим примером воспитываем людей. Я не знаю, кто там у нее муж. Считаю, что он должен просто головой об стену ее ударить», — возмущался продюсер.

Пригожин выступил за то, чтобы обвиняемую в избиении сына Пьехи посадили в тюрьму. Бизнесмен также с сожалением отметил: ему страшно находиться в обществе, где адекватные люди могут стать жертвами психических ненормальных. Он напомнил, что свобода одного человека всегда заканчивается там, где начинается свобода другого. Потому, что бы не произошло, следует держать себя в руках.

«Мы должны устраивать жесткую порку! Каждый должен знать, чем все это может закончиться. Вот смертную казнь отменили — теперь люди думают, что могут совершать убийства и что они останутся живы. Все эти полутона не работают. Сейчас везде идут разговоры — чипирование, не чипирование. Вот таких ненормальных людей надо чипировать», — заключил Иосиф Пригожин.

Instagram @knyaginya

Сына певца Стаса Пьехи после конфликта с соседкой по участку госпитализировали с сотрясением мозга и множественными ушибами. Мальчик до сих пор находится в больнице и мечтает лишь об одном: оказаться дома, рядом с родителями.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Его под личный контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин. Футбольный судья Владислав Безбородов уверяет, что после скандала выгнал агрессивную супругу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое необычное объяснение избиению сына Стаса Пьехи нашла светский обозреватель Лена Миро.

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