«Была его музой»: вдова Говорухина оценила слухи о его романе с Ходченковой

Вдова режиссера и продюсера Станислава Говорухина Галина рассказала, были ли у ее супруга отношения с известной российской актрисой Светланой Ходченковой. Известно, что актриса снялась в картине Говорухина «Благословите женщину» в 2003 году. Сразу после выхода фильма на экраны режиссеру и восходящей звезде приписали роман.

«Был мой Слава, и ничего другого просто не существовало. Вот Светлана Ходченкова… Изумительная, очаровательная девочка. Как можно было не восхищаться той Светой? Она в то время была музой Славы. Если бы я на секунду увидела в его глазах холод, то взяла сумку и уехала бы. Если у мужа и были романы, то я о них никогда не узнаю. Если бы увидела, что с кем-то его делю, то убила бы его или навсегда ушла», — призналась 73-летняя вдова режиссера Борису Корчевникову в передаче «Судьба человека».

Галина и Станислав Говорухины прожили в счастливом браке 50 лет. В 2018 мэтр ушел из жизни. Несколько лет режиссер боролся с онкологией: в его голове было 17 опухолей. Супруга находилась рядом до самой последней минуты.

«Слава знал, что уходит, поэтому опускал бороду, чтобы люди не видели его изможденного вида. А я ничего не понимала. Он сидел в кресле, я обнимала его ноги, а он говорил: «Галюнь, я прожил замечательную жизнь, ну отпусти меня! Спасибо Господу Богу, он пощадил меня — у меня в памяти не осталось моментов, когда Слава уходил из жизни. Я ничего не понимала и не соображала. Помню только, что стала кормить Славу завтраком, и у него полилась кровь», — вспомнила Галина Говорухина.

Ранее 5-tv.ru писал, что в этой же программе вдова Говорухина раскрыла тайну происхождения его единственного сына.