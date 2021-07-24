Поцелованные солнцем: может ли пигментация привести к развитию рака кожи?

Принятие солнечных ванн — неотъемлемая часть отпуска на знойном пляже. Представительницы прекрасного пола готовы как можно больше времени проводить на солнце, чтобы придать коже загорелый вид. Однако вместо ровного золотистого загара они рискуют получить ожоги и пигментные пятна. Поэтому, чтобы летний отдых не омрачился неприятными последствиями, дерматолог-косметолог Мария Верткина советует придерживаться ряда рекомендаций.

Почему появляются пигментные пятна?

Наши клетки кожи вырабатывают специальный пигмент — меланин, который встраивается в верхний слой кожи и защищает ядра клеток от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей, снижая риск развития онкологических заболеваний. Когда в коже нарушается производство меланина, могут появиться те самые пигментные пятна.

«Если говорить о каких-то онкологических заболеваниях кожи, то это следствие мутаций, следствие повреждения ядра клетки и непосредственно ДНК. Таким образом здоровая клетка перерождается в патологическую. Поэтому всегда думаем об этом и загораем только в безопасное время, используя при этом качественные солнцезащитные продукты», — поясняет Мария Верткина.

Во время купания дерматолог советует пользоваться только водостойкими солнцезащитными средствами, имеющие пометку «waterproof» или «water resistant». Специалист также отмечает, что в детских кремах, содержатся «физические фильтры», который придают кожи белесый оттенок.

«Сигнал того, что нужно снова нанести крем — это устранение этой белесости, потому что часто ребеночек смазывает о полотенце, о песок этот защитный слой», — рассказывает дерматолог.

Какие пигментные пятна считаются безопасными?

При различных гормональных нарушениях у женщин могут образоваться пигментные пятна — так называемые мелазмы. Как подчеркивает врач-дерматолог, в целом угрозы для здоровья они не представляют.

«Параллельно с гинекологом, эндокринологом и врачом косметологом можно эффективно работать с этими пятнами», — сообщает Мария Верткина.

При этом с возрастом количество пигментных пятен увеличивается особенно у тех, кто подвергался интенсивному солнечному облучению. В этом случае на открытых участках кожи может появится небольшая пигментация — старческое лентиго. Как утверждает врач, эти слабопигментированные пятна также поддаются лечению.

Когда следует бить тревогу?

Пигментные пятна опасны в том случае, когда вызывают какой-либо дискомфорт у пациента. Кроме того, их внешние изменения также могут свидетельствовать о надвигающейся угрозе здоровью. Чтобы врач исключил развитие каких-либо онкологических заболеваний, следует прийти на консультацию к дерматологу.

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