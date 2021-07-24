Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 июля по 1 августа

Общий фон предстоящей недели довольно напряженным. Периоды подавленного состояния и упадка сил будут сменяться конфликтами и вспыльчивостью. Периодически будет возникать желание доказать свое превосходство, влекущее за собой агрессию. В личной жизни также возможна неудовлетворенность и поиск новых ощущений.

Но это общая характеристика, а какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов начинается период продуктивной работы, оправданно высоких амбиций, целеустремленности и хорошего самочувствия. Эти энергии помогут вам поставить большие цели и успешно стремиться к их достижению. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы продвинуться вперед.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов начинается период, который лучше посвятить любви и отношениям, чем делам и достижениям. В личной жизни намечается расцвет, высокая степень открытости, доверия, готовности к развитию отношений. В деловой же сфере возможны конфликты или неудачные инициативы.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы на предстоящей неделе смогут хорошо распорядиться своим временем и энергией. Вам удастся направить ваши многогранные интересы в правильное русло и достичь успеха. Для личной жизни неделя неблагоприятна – возможны эмоциональные перепады, проблемы с самооценкой, неудовлетворенность в сфере отношений.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит неделя, когда начинают раскрываться чувства, повышается эмоциональная восприимчивость, возникает готовность к новым отношениям или развитию существующих. Посвятите эту неделю тому, чтобы общаться с любимыми людьми, налаживать эмоциональный контакт, наслаждаться обществом друг друга.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов наступает период особой собранности и активности, усиления лидерских качеств и потребности доказать, кто вы и чего стоите. Чтобы правильно направить эти энергии, вам нужно разобраться, чего вы по-настоящему хотите от жизни, где ваше место, кого и на что вы хотели бы вдохновлять. Решите эти вопросы и ваша энергия сама направится в нужное русло.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоящая неделя обещает удачу в личной жизни. Романтическое настроение, желание радоваться и наслаждаться жизнью помогут вам в том числе при создании новых отношений или развитии существующих. Вы почувствуете особое очарование и притяните внимание противоположного пола.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит неделя, когда стоит вращаться в обществе, находиться в центре внимания, больше общаться и стремиться показать себя с лучшей стороны. Так вы проявите свои позитивные качества, получите удовлетворение, а также сможете обзавестись важными знакомствами.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоящая неделя обещает расцвет романтики, усиление сексуальности и симпатии к противоположному полу. Однако уже существующие конфликты или спорные принципиальные вопросы могут многое разрушить. На предстоящей неделе у вас может быть повышенная склонность к спорам. Постарайтесь наслаждаться жизнью, а не углубляться в спорные темы.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов возможна неудовлетворенность в личной сфере. Также вероятно проявление бестактности к эмоциональному настроению партнера. Лучше всего посвятить неделю делам – здесь вас ожидают большие успехи.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов период очень благоприятный в любовной сфере. Состояние мягкости и гармонии будет помогать вам всю неделю. Лучше всего использовать эти дни для улучшения отношений с второй половинкой, развития и раскрытия ваших чувств, а также реализации творческих способностей.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев начинается период, связанный с конфликтами и противостоянием. Вам захочется отстоять свою точку зрения, свою индивидуальность, свою свободу. При этом не всегда получится найти общий язык с близкими людьми. Возможны размолвки и усиление противоречий с окружающими.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит неделя, когда возможна неудовлетворенность в любовной сфере. Кажется, что у вас вот-вот случится что-то важное в эмоциональной сфере или в личной жизни, – но оно постоянно ускользает, оставляя след разочарования. Такое состояние, тем не менее, может быть подходящим для того, чтобы проявить его через творчество, через поиск и выражение красоты.

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