Какие пять типов мужчин никогда не изменяют?

Стереотип о неверности мужской натуры можно легко разбить. Ведь нельзя винить в зацикленности на сексе и плотских утехах всех представителей мужской половины человечества. Портал WDay составил список из пяти типов мужчин, которые не склонны изменять своим вторым половинкам.

Мужчина, получивший достойное воспитание

С детства привитые мальчику семейные ценности и хороший родительский пример помогут вырасти мужчине верным и осознанным в выборе единственной партнерши.

Религиозный мужчина

Представители большинства конфессий дорожат моногамностью. Верующих с детства учат быть верными своему выбору, относиться к браку как к священному союзу. Поэтому какая бы красотка не встретилась ему на пути — он пройдет мимо.

Мужчина с низкой половой конституцией

Такому мужчине не нужно много секса, он может без него обходиться длительное время. Он не испытывает постоянного возбуждения, а потому и не будет лишний раз напрягаться.

Ответственный мужчина

Его высокие моральные ориентиры во всех сферах жизни заставляют и в отношениях вести себя честно и быть открытым. Если уж такой мужчина с кем-то вместе, то не будет позволять себе романтические встречи за спиной у избранницы.

Мужчина, попавший в позитивную среду

Под влиянием окружения у мужчин происходит переоценка ценностей. В результате они подстраиваются под мнение авторитетных знакомых и лучше ведут себя в отношениях. И наоборот: наверняка у мужчины-изменщика и друзья будут гулящими.

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