Видео: сестра толкнула коляску с младшим братом и упала вместе с ним на рельсы

Старшая сестра толкнула коляску с младшим братом и упала вместе с ним на рельсы. Несчастный случай произошел на Московском вокзале в Петербурге. Семья из семи человек собиралась отправиться на отдых в Анапу. В распоряжении 5-tv.ru попали кадры, на которых девочка в возрасте двух с половиной лет толкает коляску с восьмимесячным малышом в сторону стоящих поездов.

В результате оба ребенка упали на железнодорожные пути. Во время падения мальчик выпал из коляски. Взрослые, в том числе сотрудники вокзала, ринулись на помощь рухнувшим с пирона детям.

5-tv.ru

Брат с сестрой получили сотрясение головного мозга и ушиб лица. Малышей увезли в больницу Раухфуса. Сейчас родителей пострадавших детей опрашивают правоохранительные органы. Позже мама и папа поедут в медучреждение, где находятся их дочь и сын.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четверо детей устроили подкоп и сбежали из детского сада в Москве.