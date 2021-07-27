Общается с врачами знаками: состояние певицы МакSим улучшается?

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Ранее директор певицы рассказала о «положительной динамике» в состоянии пребывающей в коме артистки.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Чуть больше 23 тысяч новых случаев коронавируса зарегистрировано за последние сутки в России. В Москве уже неделю наблюдают положительную динамику. Число заражений сократилось на треть. Медики считают, что этому способствует активая вакцинация.

Певица МакSим, за состоянием которой поклонники пристально наблюдают уже почти полтора месяца, тоже пошла на поправку. Ее директор сообщил, что артистку вывели из медикаментозной комы.

Ее дыхание по-прежнему, поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких. Но исполнительница — в сознании и общается с врачами знаками.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что представители приходящей в сознание МакSим призвали не спешить радоваться за нее. Директор певицы рассказала о «положительной динамике» в состоянии пребывающей в коме артистки.

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