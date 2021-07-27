«Очень тяжелый»: поймавшая выпавшего из окна малыша пенсионерка рассказала о происшествии

Пожилая жительница Новокузнецка, которая поймала выпавшего из окна второго этажа полуторогодовалого ребенка, рассказала о происшествии. Эксклюзивный комментарий 64-летняя Светлана Санарова дала 5-tv.ru.

«На какую-то секундочку еще посмотрела, что происходит, что делать? А он там (в окне — Прим. ред.), ноги видно шевелятся, и я тогда пошла. Ну а потом уже побежала. Под окном (поймала — Прим. Ред.) Решение приняла быстро, а что делать? Он разобьется. Ну и побежала. Он был очень тяжелый, как оказалось, очень тяжелый... Но о риске я не думала, очень боялась, что он разобьется. Потом уже прочитала в газете, что только легкие ушибы», — рассказала женщина.

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По ее словам, после происшествия она стояла на улице с ребенком на руках и звала родителей. Вскоре появился отец мальчика, пытался отблагодарить за спасение сына, но только немного оскорбил спасительницу.

«Я стояла кричала, папа выглянул в окно, вышел потом из подъезда, я отдала и пошла на свою лавочку. <…> Сунул тысячу (рублей — Прим. ред.), валяется дома. Но это меня оскорбило, скажем так. Но он все равно сунул и ушел», — рассказала Светлана Санарова.

По ее словам, она никогда не работала профессиональным спасателем. Узнала, что выпавшего из окна ребенка можно поймать из теленовостей.

«Конечно нет, (профессия не была связана с таким риском — Прим. ред.). Просто я такая. Видела по телевизору, что мужчины ловили детей, когда те падали. Но это как-то очень быстро пронеслось: и страх, и что упадет, и что ловят другие, что-то надо было делать», — подытожила женщина.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности чудесного спасения малыша, выпавшего из окна в Новокузнецке.