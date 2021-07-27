«Маньяки выходят на охоту»: психолог о связи геомагнитных бурь с новой вспышкой агрессии

О способности геомагнитных бурь влиять на эмоциональное состояние человека уже давно всем известно. Звездный психолог Марианна Абравитова в беседе 5-tv.ru заверила, что из-за солнечных ветров жутких вызванных человеческой агрессией жутких происшествий будет становиться только больше.

«Издавна замечено, что всяческие геомагнитные возмущения, солнечные ветры так называемые оказывают огромное влияние на людей. Агрессия не только личная, но агрессия масс коррелирует с этим. Если взять все революции и войны, они как раз начинались тогда, когда были очень мощные геомагнитные возмущения», — пояснила эксперт.

В последние дни действительно можно заметить вспышку агрессии в разных уголках страны. Так, на Алтае местная жительница выбросила трехмесячную дочь с седьмого этажа, а затем прыгнула за ней. А в Тюмени мужчина влез в чужое окно и избил вице-мисс конкурса красоты с подругами. В Петербурге водитель модного Ford Mustang устроил потасовку на одной из автострад. Жуткая история произошла в Екатеринбурге - женщину, потерявшую ребенка, похитил муж. В течение суток он держал супругу взаперти и избивал.

Абравитова поясняет, что волна событий, которые мы сейчас наблюдаем, зависит от множества факторов, в том числе и от геомагнитных явлений. По мнению психолога, процессы, происходящие в космосе, находят отражение в людях на Земле.

«Действительно сейчас идет такая геомагнитная волна в атмосфере, и мы не должны удивляться тому, что сейчас уровень агрессии людей будет зашкаливать. Причем до такой степени, что после случившегося люди даже себя не помнят. Как раз в этот период маньяки выходят на охоту», — подчеркнула Марианна Абравитова.

Психолог советует людям не поддаваться животных инстинктам и не выходить за рамки дозволенного. По мнению эксперта, те события, которые мы можем наблюдать сейчас, нельзя назвать масштабными. По словам Абравитой, до конца месяца мы услышим еще много новостей, связанных с человеческой агрессией. Она рекомендует людям внимательно относиться к ежедневным прогнозам погоды и следить за тем, как ведет себя Солнце.

«То, что мы увидели сейчас, отдельно взятые эпизоды — это еще цветочки. Когда происходят волнения больших масштабов: люди выходят на забастовки, люди выходят на улицы вооруженными, тогда можно отследить эту предопределенность с солнечной активностью», — отметила Абравитова.

Звездный психолог советует, людям, которые наблюдают у себя излишнюю эмоциональность, быть более внимательными в этот период времени. Также эксперт рекомендует не посещать массовые мероприятия, чтобы защитить себя от воздействия агрессии окружающих.

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