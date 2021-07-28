Экс-барабанщик группы Slipknot Джои Джордисон умер в возрасте 46 лет

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Оксана Тарасова
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Легендарный музыкант считался одним из самых быстрых в мире. Прославивший его коллектив он покинул в 2013 году из-за тяжелой болезни.

Экс-барабанщик группы Slipknot Джои Джордисон умер в возрасте 46 лет

Фото: www.globallookpress / Hector Acevedo

Бывший участник и один из основателей американской ню-металл группы Slipknot Джои Джордисон умер в возрасте 46 лет. О его кончине официально сообщили родственники — в заявлении семьи музыканта сказано, что он уснул и не проснулся в минувший понедельник, 26 июля.

Любовь к тяжелому року музыканту привил кумир Оззи Озборн. Сначала Джордисон играл в школьных группах на гитаре, позже родители подарили ему барабанную установку. К проекту Slipknot подключился в 1995 году и остался в нем на 18 лет. Несколько альбомов группы были признаны платиновыми, в 2006 году песня «Before I Forget» получила премию «Грэмми».

В 2010 году Джордисон возглавил список 100 лучших барабанщиков за последние 25 лет по версии журнала Rhythm. За свою карьеру музыкант выступал и записывался с Мэрилином Мэнсоном, командами Metallica, Satyricon, KoRn и другими. Знаменитое выступление Джордисона на вращающейся установке вошло в историю — по неподтвержденным официально данным в различных открытых источниках, он мог сделать от 22 до 32 ударов в секунду.

В 2013 году СМИ сообщили, что барабанщик покинул Slipknot. Лишь спустя три года он публично признался, что уход был связан с тяжелой болезнью — поперечным миелитом, одной из форм рассеянного склероза, которая приводит к параличу и потере чувствительности. Недуг не позволял ему играть. Однако причины смерти Джордисона близкие решили не озвучивать. Похороны легендарного барабанщика пройдут в закрытом от широкой публики формате.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти российского продюсера и организатора концертов Алексея Мускатина. Он работал с группами «Машина времени», «Ласковый май», и «Руки вверх!», Владимиром Высоцким, Аллой Пугачевой и Иосифом Кобзоном. Из зарубежных звезд Мускатину довелось продюсировать выступления Black Sabbath, Scorpions, Deep Purple и Hollywood Vampires.

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